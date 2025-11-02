Ovo je sastav Hajduka za Slaven Belupo

Na koprivničkom stadionu danas od 16 sati igra se jedan od najzanimljivijih susreta 12. kola SuperSport HNL-a – Slaven Belupo ugostit će Hajduk pred rasprodanim tribinama. Očekuje se sjajna atmosfera, jer obje momčadi ulaze u utakmicu u vrlo dobroj formi i s visokim ambicijama.

Splićani u Koprivnicu stižu kao drugoplasirana momčad prvenstva. Imaju isti broj bodova kao i Dinamo, ali i nešto lošiju gol-razliku te pritom utakmicu manje. S druge strane, Slaven Belupo se smjestio na četvrto mjesto ljestvice, s jednakim brojem bodova kao i trećeplasirana Lokomotiva, što dodatno pojačava značaj današnjeg dvoboja.

Poznati sastavi

Treneri su objavili početne postave za današnji okršaj. Za Slaven Belupo će od prve minute igrati: Čović; Kovačić, Božić, Zuta, Krušelj – Caimacov, Agbekpornu – Šuto, Jagušić, Mitrović – Nestorovski.

Hajduk će na travnjak istrčati u sastavu: Ivušić; Šarlija, Mlačić, Hrgović, Hodak – Sigur, Pajaziti, Krovinović – Almena, Rebić, Šego.

Gdje gledati prijenos?

Utakmica se prenosi uživo na Drugom programu Hrvatske televizije te na kanalu MAXSport 1, a svi pretplatnici mogu je pratiti i putem Hajduk Digital televizije.