Nastupile su apsolutne favoritkinje večeri: Hoće li pobijediti na Dori?

Na ovogodišnjoj Dori, grupa Lelek s pjesmom Andromeda istaknula se kao jedna od glavnih favoritkinja. Večer je bila u znaku njihove snažne izvedbe, a pjesma Andromeda osvojila je srca mnogih gledatelja.

Od samog početka nastupa, članice grupe Lelek zaradile su brojne pohvale na društvenim mrežama, gdje su ih mnogi izdvojili kao glavne kandidate za pobjedu. Njihov performans bio je upečatljiv, a glazbeni broj vrlo brzo privukao pažnju i izazvao lavinu pozitivnih komentara.

Iako je konkurencija bila jaka, Andromeda je prema reakcijama publike već sada postala jedan od najvećih favorita ovogodišnje Dore, s velikim šansama za osvajanje titule hrvatskog predstavnika na Euroviziji.

