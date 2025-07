Naša poduzetnica na Hipodromu pozirala sa Skejom: "Tko će to razumijeti? Teško..."

Poznata zagrebačka poduzetnica i modna dizajnerica Snježana Schillinger pridružila se tisućama fanova na koncertnom spektaklu održanom na zagrebačkom Hipodromu. Na Instagramu je opisala atmosferu koju je doživjela među morem ljudi.

"Bog i Hrvati! Bila sam jedna od 500.000 ljudi! Za sve one koji nisu mogli biti tamo… Tata, kada sam prelazila sa mojim narodom Savski most, znala sam da se smiješiš s neba, kao i svi moji djedovi, preci i profesor stric Jakov koji je, između ostalog, pisao za New York Times", napisala je Schillinger.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dodala je da nikada u životu nije osjetila toliko ljubavi, pažnje i zajedništva:

"Pazili smo jedni na druge, bili smo jedno. Nitko me nije ni slučajno gurnuo, a kada bi netko vidio da se želiš slikati, odmah bi se ponudio da te fotografira"

Schillinger je istaknula i nevjerojatno pozitivnu energiju na koncertu.

"Bilo je djece, trudnica, invalida… sve je prošlo bez ikakvih incidenata. Djelatnici hitne pomoći svaki put su dobivali pljesak kakav nikada prije nisu doživjeli! Stanovnici Kajzerice dijelili su vodu i limunadu, mahali s prozora i pjevali s nama", poručila je.

Uz dirljivu poruku objavila je i nekoliko fotografija na kojima pozira omotana u hrvatsku zastavu. Među njima se našla i jedna sa splitskim HOS-ovcem Markom Skejom.

"Tko će to razumjeti? Teško, ako nije bio tamo… Bog vas sve blagoslovio!", zaključila je dizajnerica.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Snjezana Schillinger (@snjezana_schillinger)