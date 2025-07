Zašto ljudi toliko obožavaju Thompsona i zašto ga oni drugi toliko ne vole?

Marko Perković Thompson večeras će ući u povijest hrvatske glazbe. Na zagrebačkom hipodromu očekuje između 450 tisuća i pola milijuna ljudi. Koncert će početi za koji sat. Zagreb je prepun Thompsonovih fanova koji su sa zabavom počeli još jučer, a ulazak fanova na hipodrom potrajat će satima.

Zbog golemog interesa na koncertu, sigurnosne mjere su na visokoj razini: angažirano je preko 6.500 policajaca, helikopteri, snajperske jedinice i mobilna bolnica.

Iako je Thompsonu zabranjeno nastupati u nekim europskim državama zbog optužbi za promicanje ekstremizma, u Hrvatskoj i dalje uživa veliku popularnost te ga mnogi smatraju simbolom domoljublja. Organizatori su najavili da će zabraniti unošenje ekstremističkih simbola na koncert.

Thompson se skoro i nije oglašavao o koncertu

Koncert Marka Perkovića Thompsona je top tema u medijima već nekoliko mjeseci. Pjevač se, s druge strane, u medijima oglasio jedan jedini put i to u HRT-ov Dnevniku.

"Kada smo došli na ideju da se napravi koncert na Hipodromu za zagrebačku publiku, nismo očekivali toliki broj ljudi. To nas je sve ugodno iznenadilo. Razmišljali smo o tome kako zahvaliti tim dragim ljudima koji su se odazvali u takvom broju. Organizator i ja odlučili smo se publici priuštiti nešto najbolje", kazao je za HRT.

"Javila se tvrtka iz Dubaija koja je upisana u Guinnessovu knjigu rekorda za najveću postavljenu pozornicu, scenografiju i razglas u svijetu. Oni su se sami javili, a mi smo bili oduševljeni. Sretni smo da su oni ti koji će sve ovo pripremiti. Ovo je najbolja scenografija ikad viđena, a onda i priča dobiva na težini. Publika je zaslužila ovakav spektakl", zaključio je pjevač.

Thompson gotovo da i ne razgovara s novinarima. Ne slika se i ne obilazi partyje

Thompson se u javnosti pojavljuje iznimno rijetko ako ne nastupa i to je zaista fenomen. Nemamo pojma kako izgledaju njegova djeca, ne znamo detalje njegovih obiteljskih odnosa i druženja, na smara nas privatnim slikama na Instagramu, ne gura se u medije, a komunikacija s novinarima je svedena na minimum.

Iako se moglo očekivati da će pjevač nekom od hrvatskih medija dati koji intervju pred najveći koncert života, to se nije dogodilo. Nije bilo ni potrebe - bez prevelike reklame pjevač je prodao 500 tisuća karata za jedan koncert, što nikada nikome u povijesti, pogotovo ovako male zemlje, nije uspjelo.

Thompson kad ne nastupa živi svoj život i o tom životu gotovo da nitko ništa i ne zna - on ne dolazi na društvene evente, ne voli se slikati i privlačiti medijsku pažnju. Izgleda kao da odradi posao i ostatak vremena provodi kao sasvim obična osoba.

I to bi mogao biti jedan od ključnih elemenata njegove popularnosti. Čovjek se jednostavno ne sukobljava osobno s medijima i neistomišljenicima. Sve to umjesto njega vrlo rado odrade njegovi obožavatelji.

Zašto ljudi toliko vole Thompsona, a drugi kritiziraju?

O Thompsonu i njegovim pjesmama te činjenici da će večeras na hipodromu okupiti 500 tisuća Hrvata ovih dana svi su gotovo svi rekli svoje mišljenje.

"Ovo nije koncert. Ovo je duhovni boj protiv laži, protiv straha, protiv onih koji žele da pokleknemo. Ovdje se ne diže oružje, nego glas. Ovdje se ne broje meci, nego srca koja kucaju za Domovinu i Krista. Jer nije Thompson meta — meta je sve što u sebi nosi Boga, Hrvatsku i istinu", napisao je na Facebooku menadžer Ivica Bubalo koji je i sam organizirao nekoliko Thompsonovih koncerata.

Kritika na Thompsonov rad i njegove pjesme ovih je dana bilo bezbroj. Saborska zastupnica Katarina Peović nabrajala je "sporne pjesme" i tražila zabranu, a glazbeni kritičar Ilko Čulić iznio je tvrdnju da je pjesma "Geni kameni" kriptoustaški uradak.

Razgovarali smo sa šest mladih ljudi o Thompsonu. Troje od njih razgovaralo je s nama prije nego su krenuli na koncert, jedno od njih planira na onaj u Sinju, a dvoje otvoreno kažu - ne volimo Thompsona, to nije naš đir.

"Volim taj osjećaj, to je kao na utakmici na Svjetskom prvenstvu u Rusiji"

"Iskreno, volim taj osjećaj kada masa ljudi pjeva njegove pjesme. To je kao na utakmici kada igra Hajduk ili kada igra Hrvatska. Onako kako je bilo dok se igralo Svjetsko prvenstvo u Rusiji tijekom penala, takva emocija. Nekako, jako jako dobar osjećaj u trbuhu, euforija. Ponos. U njegovim pjesmama nema ništa loše, iako se to stalno tako predstavlja. Bilo je i drugih domoljubnih pjevača, ali nijedan nije kao on. On tim svojim glasom i ritmom izaziva predivan osjećaj pripadanja i domoljublja", kaže nam mladi student koji je u Zagreb otišao još u četvrtak.

"Budem ponosan što sam Hrvat"

"Tvoje pitanje je vjerojatno provokacija, ali evo odgovorit ću. Meni su najiskrenije njegove pjesme predobre. Nisu to samo domoljubne pjesme, nego i one ljubavne. Najdraža mi je njegova pjesma Ka bez duše i žao mi je što je skoro nikad ne pjeva. Bio sam do sada na tri njegova koncerta i bilo nam je fenomenalno, nije bilo niti jednog incidenta kao što mediji stalno žele da se dogodi. Svi su dobro raspoloženi, nitko nikog ne dira. Spoj glazbe i zajedništva ljudi je tajna. Uvijek budem ponosan što sam Hrvat kad sam na njegovom koncertu", govori nam mladić koji će zagrebački koncert ipak preskočiti i otići na onaj u Sinju.

"Volim ga jer ga svi napadaju"

"Ja ne znam baš sve njegove pjesme, ali ja ga volim zato što ga svi napadaju ni krivog ni dužnog. Kad vidimo ostale pjevače kako se guraju da budu svugdje i okolo pričaju protiv njega, bude nam još draže što okuplja ovoliku količinu ljudi. Thompsonu su zabranjivali koncerte bez ikakvog razloga, samo zato što je domoljub. Ne postoji nijedan događaj od nacionalne važnosti bez njegovih pjesama. Njegove se pjesme pjevaju u svim svadbama, pjevale su se kad su oslobodili generale, pjevaju se na svakom sportskom natjecanju na kojemu je Hrvatska ostvarila dobar rezultat. Svi ti događaji bi bez njegovih pjesama bili upola manje interesantni", kaže nam zagriženi Thompsonov fan.

"Nije mi jasna potreba da se pjeva o ratu koji se događao prije 35 ili 80 godina"

"Meni je fascinantna potreba mladih ljudi i moje generacije da se uopće osvrću na ratove koji su se događali kada mi nismo ni bili rođeni. Malo je krindž. Kada vidimo mlade ljude koji dolaze na Ultru ili sličan glazbeni festival, shvaćamo da smo baš strašno zapeli u prošlosti. Nitko se u Europi ne bavi minulim ratovima kao mi. Iskreno, meni je poražavajuće da netko s 25 godina uopće razmišlja o ratu Domovinskom o kojemu realno nema pojma, a pogotovo o Ustašama i Parizanima... Ono, come on ljudi, 2025. je godina, zabavite se i uživajte u životu", kaže nam tip koji, kako tvrdi, ipak zna par Thompsonovih pjesama koje se stalno vrte kada je u tijeku neka nacionalna euforija.

"To jednostavno nije moj đir"

"Liberalan sam, nek ljudi slušaju što god žele i nek idu na koncert koji god žele. Suludo je zabranjivati bilo čiji koncert. Live and let live. Ja sam protiv svake zabrane i svi trebaju slušati ono što vole. Na koncert neću ići, ali neću ni napadati one koji idu i snimati TikTokove o tome. Ne želim ni da mene itko napada zbog mog glazbenog ukusa. Neki ljudi slušaju turbofolk, neki slušaju Thompsona, neki slušaju rock, neki vole alternativu. Previše je buke oko tog svega. Pustite ljude na miru i ako vam se ne ide na koncert jednostavno nemojte ići", kaže nam opušteni Splićanin kojemu je rasprave o koncertu, izgleda, preko glave.