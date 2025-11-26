Napokon kreće! Ovo će zauvijek promijeniti vožnju kroz Split

Grad Split raspisao je natječaj za izradu projektne dokumentacije, istražnih radova i ishođenje građevinske dozvole za nastavak Vukovarske ulice u dužini od oko 1,2 kilometra. Vrijednost posla iznosi 187.500 eura, a rok za dovršetak projektiranja je godinu dana.

Predviđenim zahvatom planira se formiranje modernog prometnog koridora s kolničkim trakama, biciklističkom stazom i nogostupima, kao i uređenje zelenih površina s drvoredima.

Trasa planirane dionice započinje kod City centera One, zatim vodi prema raskrižju s Ulicom hrvatske neovisnosti te dalje do povezivanja s Kamenskom ulicom. Krajnje prometno rješenje bit će određeno nakon izgradnje završnog dijela koji će se protezati do budućeg križanja s Bračkom ulicom, južno od Ulice kralja Stjepana Držislava.

Ovaj projektni zadatak obuhvaća izradu kompletnih glavnih projekata, izvođenje geodetskih i geotehničkih istraživanja te ishođenje građevinske dozvole za izgradnju spomenute dionice Vukovarske ulice između Ulice hrvatske neovisnosti i Kamenske ulice, u ukupnoj dužini od približno 1,2 kilometra.

"Odlukom o razvrstavanju (NN 118/2025) gradska ulica prekategorizirana je u državnu (DC556) te je u skladu s tim raspisan natječaj za izradu glavnih projekata i građevinske dozvole. Ranije je ishođena lokacijska dozvola", kazali su nam iz Hrvatskih cesta.