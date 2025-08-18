VELIKI PLANOVI ZA SPLIT Vukovarska ulica postaje državna cesta, kreću velika ulaganja. Šuta: "Grad Split uštedit će 30 milijuna eura"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir jutros su u Splitu održali konferenciju za medija gdje su predstavili prekategorizaciju gradskih prometnica u državne temeljem odluke Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Jedna od prometnica obuhvaćena ovom prekategorizacijom je ona u smjeru Vukovarska – Put Mostina, dok je druga u smjeru Put Stinica – Dubrovačka.

"Riječ je generacijskom ulaganju Hrvatskih cesta u Grad Split. Prekategorizirana je Vukovarska ulica – Put Mostina, i isto tako Put Stinica – Dubrovačka ulica. Ovo financijski mnogo znači za Grad Split jer ćemo samo na Vukovarskoj ulici uštediti oko 30 milijuna eura. Riješit će se najvažnije prometnice u gradu Splitu, koje godinama nisu bile riješene", kazao je za medije Tomislav Šuta.

Isto tako, dodao je da što se tiče zaobilaznice Split-Omiš, Zagorskog puta i svih važnih prometnica, radovi su u tijeku ili su natječaji u postupku.

"Što se tiče prekategorizacije, dionice Put Mostina - Vukovarska ulica je dionica od oko 4,5 kilometra i na toj dionici ćemo prvo radidi Vukovarsku ulicu, pošto za nju imamo spremnu dokumentaciju. Ovaj drugi dio će se dalje razvijati nekim svojim tijekom. Za Dubrovačku ulicu ne znamo kompletnu dionicu, ali to nam sad nije prioritet, ona je izgrađena kakva je te će se ona malo poboljšati. Nama je prioritet ubiti od Dubrovačke ulice, križanje s Ulicom Domovinskog rata, Hercegovačku - da tu riješimo prometni čep koji imamo", kazao je predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.

Velika ulaganja u Splitske ceste

Naglasio je da se sve mora sagledati skupa s rješenjem budućeg mosta, i kada glavni promet bude dolazio upravo s tog njega. Cilj je, kaže, da se to poveže i riješi.

"Po meni, Grad Split najviše dobiva buduću poveznicu od Poljuda do Korešnice. Ne znam koliko vam to sad znači, ali ljudima iz struke to znači puno. Dobivate 9,5 kilometara dobivate novu poveznicu od Poljuda, preko Puta Supavla, Hercegovačke, pa Zagorskog puta, Puta Mostina, do križanja kojeg rade Hrvatske ceste na Karepovcu, i praktički onda dolazite na TTS, odnosno na Korešnicu. To je jedna nova veza, dolazite u srce grada, jednom novom cestom, sjevernom stranom grada Splita, na poluotok. Po meni je ovo jedan vrlo izuzetno bitan projekt", dodao je Budimir.

U okolici Splita i u Splitu trenutno su ulaganja 160 miliona eura, u planu su još 500 miliona eura u narednom periodu.

"Mislim da to samo potvrđuje ono što je rekao predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, a to je da će u narednom periodu Split i Splitsko-dalmatinska županija biti prioritet što se tiče izgradnje cesta", poručio je Budimir.