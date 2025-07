Splićani ovo desetljećima čekaju! Konačno će odahnuti svi stanovnici istočnog dijela grada. Vukovarska ulica sigurno ide dalje, ali jedan detalj mogao bi biti vrlo problematičan. Evo što smo doznali

Grad Split potvrdio je za Dalmaciju Danas niz ključnih informacija vezanih uz jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u gradu – proširenje i izgradnju Vukovarske ulice, za koji je nedavno izdana lokacijska dozvola. Riječ je o prometnici koja će imati presudnu ulogu u budućoj urbanizaciji istočnog dijela Splita, a projekt već sada izaziva veliku pažnju javnosti, osobito stanovnika čije nekretnine ulaze u planiranu trasu.

Procijenjena vrijednost projekta: 20 milijuna eura

Kako su za naš portal potvrdili iz Grada Splita, gruba procjena ukupne vrijednosti zahvata na dijelu Vukovarske ulice iznosi oko 20 milijuna eura. U taj iznos uključeni su i troškovi otkupa nekretnina unutar trase te sama izgradnja prometnice. Iako troškovnik u ovom trenutku nije dostupan, s obzirom na to da je projekt još uvijek u fazi ishođenja lokacijske dozvole, Grad Split jasno ističe da je riječ o velikom ulaganju koje će imati značajan utjecaj na gradsku prometnu infrastrukturu.

Za 2025. godinu Grad Split je osigurao sredstva iz vlastitih prihoda za izradu idejnog projekta i parcelacijskog elaborata. No, Grad također navodi da bi u slučaju prekategorizacije Vukovarske ulice u državnu cestu, daljnje faze projekta mogle biti financirane iz državnog proračuna, što bi znatno olakšalo i ubrzalo realizaciju.

Još nema preciznih datuma

Na pitanje kada bi radovi mogli započeti, iz Grada odgovaraju kako je u tijeku niz upravnih postupaka koji prethode samoj izgradnji – lokacijska dozvola, parcelacija, izvlaštenje i građevinska dozvola. U okviru tih postupaka vlasnici zemljišta imaju pravo na žalbe i upravne sporove, zbog čega je u ovoj fazi nemoguće precizirati datum početka radova.

"Grad je aktivno pokrenuo projekt i čini sve da se što prije dođe u fazu gradnje", poručuju iz splitske gradske uprave.

Grad Split je potvrdio kako su pokrenute aktivnosti na izmjenama Zakona o cestama, no ističe da se predložene izmjene trenutačno ne odnose izravno na davanje ovlasti jedinicama lokalne samouprave da samostalno provode postupke izvlaštenja po uzoru na državu.

To znači da Grad Split, unatoč svojim planovima, u ovom trenutku nema pravnu mogućnost samostalno rješavati pitanja izvlaštenja, što bi moglo dodatno usporiti projekt ako dođe do pravnih prepreka. Upravo je u cijelom projektu ključan dio zakonskog izjednačavanja lokalnih i državnih cesta, a za to se posebno zalaže gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta, koji je i sam u Hrvatskom saboru predložio ovu izmjenu Zakona o cestama kako bi se lakše stalo na kraj brojnim birokratskim zavrzlamama.

Gire kao svjedok vremena...

Možemo reći da je pravi svjedok vremena izgradnje Vukovarske ulice dugogodišnji čelnik kvarta na istoku Splita, Ivica Grubišić Gire, predsjednik Gradskog kotara Sirobuja, koji je neprikosnoveni 'vladar' Sirobuje već dugi niz godina. On nam je rekao da bi ovo puno značilo Sirobuji, ali i cijelom istoku Splita, poput Šina, Kamena i na kraju Stobreča, odakle je, između ostalog, i gradonačelnik Šuta. Naime, Stobreč će biti posljednja stanica Vukovarske, a sada se možda i nazire kraj ovoj dugoj muki gradnje ove bitne splitske prometnice, jedne od žila kucavica grada. Iako Sirobuja donekle ima pristojan ulaz i izlaz, ostali dijelovi istoka Splita još su uvijek blokirani, pogotovo se to osjeti u ljetnoj sezoni. Ipak, Gire smatra da bi vlasnici zemljišta mogli praviti određeni problem, iako je jedno sigurno — Vukovarska će sigurno ići dalje, bez obzira na to.

"Vukovarska je prošla kroz Mejaše i sada joj još ostaju Sirobuja, Šine i Stobreč, i ona završava u Stobreču. Potrebna je svima, pa i nama, i ona otvara jedno cijelo područje. To je zona 'Podkamen'. Po GUP-u, tamo je predviđen jedan veliki sportski centar, a naša škola na Sirobuji je vezana za Vukovarsku ulicu i završetak iste. Ja sam uvijek za to da naknada za zemljišta u privatnom vlasništvu bude realna, a cijene tih zemljišta danas lete u nebo i to je veliki problem. Vlasnici bi, s druge strane, trebali biti malo umjereniji, jer cijene otkupa zemljišta su dobre. Cestu nitko ne može spriječiti i Vukovarska će se sigurno graditi, a priprema se i novi zakon prema kojem će i lokalne nerazvrstane ceste biti zakonski jednake kao i državne ceste, a za to se posebno zalaže gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta, koji je i saborski zastupnik. Uz izvlaštenje i novi zakon bi cijela procedura i papirologija, pa i u konačnici gradnja ceste bila puno jednostavnija i kraća", detaljan i jasan je Ivica Grubišić, jedan od svjedoka vremena Vukovarske, čiji i najmanji korak prati dugi niz godina.

U nastavku nam govori i ovo:

"Zainteresiran sam za izgradnju jer se otvara cijela nova zona. Kada je Vukovarska prošla kroz Mejaše, ona je donijela brojne pogodnosti za stanovnike Mejaša u vidu infrastrukture, komunale, kanalizacije i slično, No smatram da kroz izmjene GUP-a Vukovarska mora otvoriti mogućnosti izgradnje svih sadržaja, i gospodarskih i sportski i sličnih, a ne samo da se gradne nove spavaonice. Vrijeme je da se neki objekti grade istoku grada: obrazovni, kulturni, sportski...", jasan i direktan je Gire.

Prigovori vlasnika i potencijalna izmjena trase: Grad zasad ne odstupa

U svakom slučaju, kako smo ranije naglasili, pojedini vlasnici nekretnina, čije bi kuće i zemljišta trebali biti srušeni zbog planirane trase, uputili su prigovore i predložili izmještanje trase 30 do 80 metara sjevernije kako bi se izbjeglo rušenje naseljenih objekata. No, iz Grada su jasni: "Trasa Vukovarske ulice definirana je važećim Generalnim urbanističkim planom (GUP) Grada Splita. U ovom trenutku nije izgledno da će se koridor ceste mijenjati jer bi to zahtijevalo izmjene prostorno-planske dokumentacije, što bi dodatno prolongiralo realizaciju projekta."

Unatoč razumijevanju zabrinutosti vlasnika, Grad poručuje kako postupci moraju biti provedeni u skladu s važećim planovima i da je revidiranje trase zasad isključeno.

Vukovarska kao kičma buduće urbanizacije

Bez obzira na sve, Grad Split je potvrdio Dalmaciji Danas postojanje aktualne urbanističke vizije razvoja istočnih dijelova Splita, prema kojoj Vukovarska ulica ima ključnu ulogu. Prema Generalnom urbanističkom planu (GUP) i Prostornom planu uređenja (PPU), planira se produženje prometnice od City Centra do Kamenske ulice.

Ova prometnica, ističu iz Grada, otvara prostor za izgradnju škola, vrtića, društvenih sadržaja i planiranog "Sportskog centra Istok", čime bi se osigurala kvalitetna urbanizacija istočnog dijela grada.

Projekt proširenja Vukovarske ulice u Splitu očito je mnogo više od pukog infrastrukturnog zahvata – riječ je o strategijskom potezu koji bi mogao oblikovati budućnost istočnog Splita. Dok predstoje brojni izazovi, osobito u pravnoj i imovinsko-pravnoj sferi, Grad Split ističe svoju posvećenost realizaciji i poručuje kako je ovaj projekt već u punom pogonu.