Nakon što je potpisao za Hajduk, Istra se oglasila o Marešiću

Ovo potvrđuje koliko je Marešić bio važan za momčad s Aldo Drosine
Dario Marešić

HNK Hajduk i Istra 1961 postigli su dogovor o transferu 26-godišnjeg stopera Darija Marešića koji je u utorak na Poljudu s Bijelima potpisao ugovor do ljeta 2029. godine.

U Hajduku će nositi dres s brojem 15.

Nogometnu karijeru Dario Marešić započeo je u Sturmu iz Graza, grada u kojem je i rođen 29. rujna 1999. godine. Na početku seniorske karijere igrao je za drugu momčad Sturma, a ubrzo je postao dijelom prve momčadi za koju je upisao preko 80 službenih nastupa. U ljeto 2019. godine prešao je u francuski Reims, a dvije godine kasnije posuđen je austrijskom LASK-u. 

U hrvatski nogomet, odnosno u redove Istre 1961 stiže u srpnju 2022. godine te je od tada za momčad s Aldo Drosine odigrao 119 utakmica u kojima je postigao sedam pogodaka. Marešić se prometnuo u jednog od najboljih stopera lige. 

Nakon što je potpisao za HNK Hajduk, Istra se oglasila na Instagramu.

