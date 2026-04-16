Veterani oštro prozvali Grad Sinj: "Kada ćete odati počast heroju Vukovara Marku Babiću?" – traže hitan sastanak i konačnu odluku

Dragovoljačko-braniteljska udruga “Stina pradidova” Sinj-Cetinski kraj, s inicijativnim odborom UHBDDR-a Sinj, ponovno je aktualizirala pitanje odavanja počasti Marku Babiću, jednom od najistaknutijih heroja obrane Vukovara.

U otvorenom pismu upućenom gradonačelniku Miru Bulju, predsjednici Gradskog vijeća Mariji Gaurini te političkim strankama u Sinju, branitelji izražavaju nezadovoljstvo dugogodišnjim ignoriranjem njihove inicijative, koja je, kako navode, pokrenuta još 2014. godine.

“Više od desetljeća bez odgovora”

U pismu ističu kako je tijekom proteklih 11 godina upućen niz dopisa prema gradskoj upravi, no, kako tvrde, na većinu njih nije bilo odgovora niti konkretnih poteza.

“Zvuči nestvarno koliko je u proteklih 11 godina bilo upućeno dopisa na koje niste reagirali”, poručuju iz udruge, dodajući da takav odnos smatraju neprihvatljivim prema braniteljskoj populaciji.

Podsjećaju kako je Marko Babić posmrtno promaknut u brigadnog generala Hrvatske vojske te imenovan počasnim članom Viteškog alkarskog društva Sinj, a dodatno naglašavaju i simboliku bratimljenja Sinja i Vukovara iz 2011. godine.

Prozivka politike i gradonačelnika

U otvorenom pismu kritiziraju i političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću – HDZ, SDP, MOST te nezavisnu listu dr. Stipislava Jadrijevića – optužujući ih da svojim postupcima omalovažavaju vrijednosti Domovinskog rata.

Posebno su prozvali gradonačelnika Miru Bulja, podsjetivši da je Gradsko vijeće još u listopadu 2025. donijelo odluku kojom ga se obvezuje da u roku od 30 dana koordinira rješenje s obitelji Marka Babića i braniteljskim udrugama.

“Gradonačelnik to nije odradio niti u šest mjeseci”, navode, ističući da nije odgovorio ni na dopise predsjednice Gradskog vijeća.

Traže hitne korake

Branitelji sada traže konkretne poteze u kratkim rokovima. Od gradonačelnika zahtijevaju da u roku od sedam dana sazove sastanak i pokrene realizaciju inicijative, a ako to ne učini, traže da predsjednica Gradskog vijeća u roku od 15 dana sazove tematsku sjednicu.

Kao rješenje predlažu da se Marku Babiću u Sinju posveti javni prostor – trg, ulica ili sportski objekt – čime bi se, kako ističu, odala počast njegovoj ulozi u obrani Hrvatske.

“Ako ne znaš što je bilo, upitaj heroje”

Na kraju pisma poručuju kako iza inicijative stoje brojne braniteljske udruge te očekuju jasan i brz odgovor gradskih vlasti.

“Marko Babić kao istinski heroj zaslužuje javni prostor u centru Cetinskog kraja”, zaključuju, uz poruku: “Ako ne znaš što je bilo, upitaj heroje”.