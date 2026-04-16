Infantino jasan: "Iran mora nastupiti na Svjetskom prvenstvu"

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino ponovno je potvrdio kako očekuje da će iranska nogometna reprezentacija sudjelovati na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, iako rat između Irana te SAD-a i Izraela ozbiljno dovodi u pitanje njihov dolazak.

“Iranska reprezentacija sigurno dolazi. Nadamo se da će do tada situacija biti mirna, to bi svakako pomoglo. Ali Iran mora doći”, izjavio je Infantino.

Rat i sigurnosni rizici u prvom planu

Ova izjava dolazi u trenutku kada sukob između Irana i SAD-a traje već šest tjedana, bez naznaka skorog smirivanja. Američki predsjednik Donald Trump ranije je izjavio da ne bi bilo “primjereno” da iranska reprezentacija dođe na turnir, navodeći sigurnosne razloge.

S druge strane, iz Irana dolaze oprečne poruke. Ministar sporta Ahmad Donyamali poručio je za državnu televiziju da njegova zemlja “ni pod kojim uvjetima ne može sudjelovati na Svjetskom prvenstvu” u aktualnim okolnostima.

FIFA odbila promjenu domaćinstva utakmica

Iranska strana pokušala je pronaći kompromisno rješenje, zatraživši od FIFA-e da se njihove utakmice premjeste u Meksiko. Međutim, taj prijedlog je odbijen, čime je dodatno zakomplicirana situacija oko njihova nastupa.

Prema rasporedu, Iran bi u lipnju trebao doputovati u SAD, gdje bi odigrao utakmice protiv Novog Zelanda i Belgije u Los Angelesu, a potom i protiv Egipta u Seattleu.

“Sport mora biti iznad politike”

Infantino je nedavno posjetio iransku reprezentaciju u Turskoj, gdje su igrali prijateljsku utakmicu protiv Kostarike, u sklopu napora FIFA-e da očuva kontinuitet natjecanja unatoč ratu.

“Sport treba biti izvan politike. Ne živimo na Mjesecu, nego na Zemlji, ali ako nitko drugi ne gradi mostove, onda je to naša zadaća”, poručio je Infantino, naglašavajući kako vjeruje da nogomet može povezivati ljude i u najtežim okolnostima.

Hoće li Iran zaista nastupiti na Svjetskom prvenstvu ostaje neizvjesno, a konačna odluka ovisit će prije svega o razvoju sigurnosne situacije u narednim mjesecima.