VIDEO Marešić nakon potpisa: "Htio sam doći u Hajduk od početka i zaista sam sretan"

HNK Hajduk i Istra 1961 postigli su dogovor o transferu 26-godišnjeg stopera Darija Marešića koji je danas na Poljudu s Bijelima potpisao ugovor do ljeta 2029. godine.

Dario će se već od srijede staviti na raspolaganje treneru Gonzalu Garciji, a u Hajduku će nositi dres s brojem 15.

"Dugo je trajala ova priča, još od ljeta, te mogu reći da je fantastičan osjećaj napokon biti ovdje i potpisati za Hajduk. Sretan sam što sam tu i što ću opet raditi s trenerom Garcijom. Već sam nekoliko puta rekao da je on najbolji trener s kojim sam radio. Jedva čekam još bolje upoznati ekipu i pomoći da ostvarimo ciljeve. Ova momčad ima veliku kvalitetu, o Klubu ne trebam ni govoriti. Htio sam doći u Hajduk od početka i zaista sam sretan", kazao je Marešić za HDTV nakon potpisa ugovora sa splitskim Hajdukom.

