Nakon što je oženio sina oglasio se Miro Bulj

U Bazilici Gospe Sinjske danas je održano vjenčanje Nediljka Bulja, sina sinjskog gradonačelnika Miro Bulj, i njegove dugogodišnje partnerice Pia Cvitković. Svečani crkveni obred započeo je u 16.30 sati, a okupio je brojne članove obitelji, prijatelje i uzvanike.

Nakon što je oženio sina i dobio nevjestu, na svom Facebooku oglasio se i ponosni otac.

"Dragi moji Neno i Pia, neka vas u bračnom životu prati zagovor Čudotvorne Gospe Sinjske", napisao je uz njihovu fotografiju.

Nakon crkvene ceremonije, slavlje se nastavilo u Hotel Alkar, gdje su mladenci zajedno s gostima obilježili početak zajedničkog života. Za glazbeni dio večeri zadužen je bend Piroman, a atmosfera je, prema riječima uzvanika, bila iznimno vesela i opuštena.