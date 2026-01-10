STIGLA NEVISTA U Sinju se oženio sin Mira Bulja sa Mostovkom Pijom

Oženio se Nediljko Bulj, sin gradonačelnika Mira Bulja. U Bazilici Gospe Sinjske danas je održano vjenčanje Nediljka Bulja, sina sinjskog gradonačelnika Mira Bulja, i njegove izabranice Pije Cvitković. Svečana misa započela je u 16.30 sati, a mladenci su stigli ispred bazilike uoči početka obreda.

U crkvi se okupio veći broj uzvanika, među kojima su bili članovi obitelji i prijatelji.

Uoči ceremonije, gradonačelnik Sinja Miro Bulj kratko je poručio:

– Danas je dan moga sina i ne bih komentirao – rekao je Bulj, zamolivši za razumijevanje i poštivanje privatnosti obitelji, javlja Slobodna Dalmacija.

Nakon crkvenog obreda slavlje će se nastaviti u Hotelu Alkar u Sinju, gdje će mladenci s uzvanicima proslaviti ovaj poseban dan.

