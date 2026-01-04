Bulj ženi sina u subotu. Za nevjestu mu dolazi poznata Splićanka iz redova Mosta, evo tko je ona

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj u subotu, 10. siječnja, ženi sina Nediljka. Vjenčanje će se održati u Sinju, a buduća nevjesta je Pia Cvitković iz Splita.

Kako je objavljeno na stranici Gospa Sinjske, Nediljko Bulj, sin Mira Bulja i Jelene rođene Delaš iz Suhača Gornjeg, stupit će u brak s Piom Cvitković, kćeri Dalibora i Marice rođene Šuta. Zanimljivo je primijetiti kako se prezivala buduća punica mladog Bulja.

Pia Cvitković županijska je vijećnica Mosta te je na posljednjim lokalnim izborima bila kandidatkinja za zamjenicu župana, uz Mostova kandidata za župana i saborskog zastupnika Ante Kujundžića.

Riječ je o 25-godišnjoj Splićanki, studentici treće godine preddiplomskog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Članica platforme Most aktivna je od 2022. godine.

Na lokalnim izborima 2024. godine predstavila se kao studentica predškolskog odgoja, zaljubljenica u rad s djecom i članica zbora mladih, istaknuvši i iskustvo života u Engleskoj i Španjolskoj, uz poruku da, unatoč svemu, njezino srce pripada Hrvatskoj.