Pir Pije Cvitković i mladog Bulja je u hotelu Alkar. Evo kakva je atmosfera

U Bazilici Gospe Sinjske danas je održano vjenčanje Nediljka Bulja, sina sinjskog gradonačelnika Miro Bulj, i njegove dugogodišnje partnerice Pia Cvitković. Svečani crkveni obred započeo je u 16.30 sati, a okupio je brojne članove obitelji, prijatelje i uzvanike.

Nakon crkvene ceremonije, slavlje se nastavilo u Hotel Alkar, gdje su mladenci zajedno s gostima obilježili početak zajedničkog života. Za glazbeni dio večeri zadužen je bend Piroman, a atmosfera je, prema riječima uzvanika, bila iznimno vesela i opuštena.

Podsjetimo, mladenka Pia Cvitković aktivna je u političkom životu te trenutačno obnaša dužnost županijske vijećnice platforme Most. Na posljednjim lokalnim izborima bila je kandidatkinja za zamjenicu župana, uz Mostova kandidata za župana i saborskog zastupnika Ante Kujundžić.

Riječ je o 25-godišnjoj Splićanki, studentici treće godine preddiplomskog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. U javnosti se ranije predstavila kao zaljubljenica u rad s djecom i aktivna članica zbora mladih, a isticala je i iskustvo života u Engleskoj i Španjolskoj.

