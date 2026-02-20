Nakon što je inspektorat zabranio Sniffit, javio se proizvođač: "Nismo zaprimili nuspojave"

Nakon što je energetski prah Sniffit povučen s tržišta, oglasio se osnivač i direktor istoimenog brenda Marko Šepac. On naglašava kako o trajnoj zabrani nema govora dok je u tijeku upravni postupak. Riječ je o proizvodu koji sastavom nalikuje energetskom piću, a konzumira se ušmrkavanjem te je postao popularan među mladima u Hrvatskoj.

Nadležne institucije, međutim, pokrenule su proceduru zabrane, a Državni inspektorat u međuvremenu je i donio rješenje o zabrani stavljanja proizvoda na tržište, piše RTL Danas.

Marko Šepac ističe da je Sniffit na tržište stavljen sukladno važećim pravilima te da u postupku nije utvrđena štetnost za nosnu sluznicu niti prisutnost zabranjenih sastojaka.

"Riječ je o aromatičnom proizvodu stavljenom na tržište sukladno važećim pravilima. Prema nalazu u postupku nije utvrđena štetnost za nosnu sluznicu niti zabranjeni sastojci. Razumijemo zabrinutost oko načina korištenja i zato se obraćamo nadležnim tijelima kako bi se sve dodatno razjasnilo", poručio je Šepac.

Dodao je kako je proizvod privremeno povučen iz prodaje do završetka postupka te da čeka konačnu odluku utemeljenu na činjenicama. "Proizvod je bio kratko u prodaji, nismo zaprimili prijave nuspojava od korisnika. Slični proizvodi postoje i na drugim europskim tržištima već duže vrijeme zbog čega očekujemo stručno razrješenje kroz postupak", zaključio je vlasnik brenda.