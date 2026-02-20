Razgovarali smo s prodavačem 'bijelog praha' koji je zaludio mlade: „Stalno se govori o 'šmrkanju', a hajka je nastala zbog jednog razloga“

U Hrvatskoj je među tinejdžerima zavladao novi trend, ušmrkavanje bijelog praha pod nazivom Sniffit, energetske supstance koja obećava trenutni val energije i budnosti. Proizvođač ga predstavlja kao praktičnu i blažu alternativu klasičnim energetskim pićima.

Sniffit dolazi u maloj bočici s deset doza, a jedno pakiranje stoji 16 eura. Sastavom podsjeća na energetske napitke jer sadrži kofein, taurin, vitamin B3, L-teanin i mentol, ali način konzumacije razlikuje ga od svega što je dosad bilo dostupno na tržištu. Naime, proizvod se intenzivno promovira na društvenim mrežama, gdje se objavljuju videa u kojima prolaznicima na ulici nude da isprobaju prah i podijele svoje dojmove.

Što će reći Državni inspektorat?

Upravo taj detalj izazvao je lavinu reakcija.

Iako proizvođač navodi da je riječ o sigurnom i legalnom proizvodu, njegova prodaja u Hrvatskoj zabranjena je mlađima od 18 godina. No to mladost ne sprječava da ga konzumiraju. Zato je Državni inspektorat pokrenuo izvide o proizvodu koji se nedavno pojavio na hrvatskom tržištu.

Rasprava o Sniffitu ne vodi se samo u Hrvatskoj. Francuska vlada 2024. godine zabranila je prodaju sličnog proizvoda pod nazivom Sniffy. Tamošnje Ministarstvo zdravstva procijenilo je da predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost potrošača. Iako proizvod nije sadržavao ilegalne supstance, vlasti su upozorile da udisanje bijelog praha kroz nos banalizira konzumaciju droga i može potaknuti rizična ponašanja, osobito među mladima.

S druge strane, proizvođači ističu da je riječ o legalnom artiklu čiji je sastav transparentan te da panika proizlazi iz vizualne asocijacije, a ne iz stvarnog kemijskog rizika.

A prema svemu sudeći, zabranit će ga i Hrvatska. Najavila je to jutros ministrica zdravstva Irena Hrstić. Prodaja praha zabranjena je mlađima od 18 godina. Sve do jučer bio je dostupan na internetu i kioscima, za 16 eura, no sada je povučen iz maloprodaje.

„Nije sporan sastav nego način primjene“

Razgovarali smo i s vlasnikom jednog tobacco shopa, Mirkom Katušićem, koji među ostalim u ponudi ima i Sniffit. Smatra da je rasprava u Hrvatskoj otišla u krivom smjeru.

„Proizvod je na hrvatsko tržište stigao u prosincu. U drugim europskim zemljama prisutan je već dulje vrijeme. Ovdje je, po mom mišljenju, sporan isključivo način primjene, a ne sastav. Da na deklaraciji piše da se pomiješa s vodom i popije, vjerojatno nitko ne bi reagirao“, kaže Katušić.

Dodaje kako svaka novost koja izgledom podsjeća na nešto zabranjeno automatski izaziva burne reakcije.

Hajka ili opravdana briga?

„Kad god se pojavi novi, nepoznat proizvod, pogotovo ako vizualno podsjeća na opijate, nastane hajka. U javnosti se stalno ponavlja da se nešto ‘šmrče’, ali istovremeno postoje i stvarne ilegalne supstance o kojima se puno manje govori. Ovdje govorimo o legalnom proizvodu“, ističe.

Osvrnuo se i na odluku Francuske da zabrani sličan proizvod.

„Francuska ga je zabranila upravo zbog ovakvih kontroverzi. No u drugim europskim zemljama, pa i na velikim događajima poput Oktoberfesta, ljudi ga normalno konzumiraju. Mislim da je dio problema u marketingu i u tome što ‘bijeli prah’ mnoge automatski asocira na drogu, pa se stvorila dodatna panika“, zaključuje Katušić.