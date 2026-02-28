Nakon našeg članka Kira je sretno pronađena. Došla je Davoru pred kuću....

Pas Kira, o čijem smo nestanku ranije pisali, pronađen je zahvaljujući objavi našeg članka.

Životinja je ušla u dvorište Splićanina Davora, koji je potom krenuo u potragu za vlasnikom.

„Došao mi je u dvor i ostao sam s njim. Nisam ga mogao uvesti u kuću jer već imam dva psa i dvije mačke, a nisam ga mogao ni zadržati, pa sam čekao da se javi vlasnik. Bio je prestrašen, ali kad je ugledao vlasnikov automobil, sreći nije bilo kraja. Kod mene je bio gotovo sat vremena“, ispričao nam je Davor.

Kira je potom sigurno vraćena svom vlasniku.