IZGUBLJEN PAS Kira je nestala na području Bola, jeste li ju vidjeli?

Vlasnici izgubljenog psa traže vašu pomoć!

Izgubljeni pas, Kira, odaziva se na svoje ime i poznata je po tome što je vrlo dobra duša, iako pomalo plašljiva. Nažalost, udaljila se od svog doma na predjelu Bola u Splitu i sada se traži svaki trag koji bi pomogao u njenom pronalaženju.

"Molimo sve koji su vidjeli Kiru ili imaju bilo kakve informacije da se jave. Pronalazaču slijedi nagrada kao znak zahvalnosti za pomoć u vraćanju ovog dragog ljubimca", poručuju vlasnici.

Ako imate bilo kakve informacije, slobodno nas kontaktirajte. Hvala svima na pomoći!