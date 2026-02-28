Close Menu

IZGUBLJEN PAS Kira je nestala na području Bola, jeste li ju vidjeli?

Trebaju vašu pomoć

Vlasnici izgubljenog psa traže vašu pomoć!

Izgubljeni pas, Kira, odaziva se na svoje ime i poznata je po tome što je vrlo dobra duša, iako pomalo plašljiva. Nažalost, udaljila se od svog doma na predjelu Bola u Splitu i sada se traži svaki trag koji bi pomogao u njenom pronalaženju.

"Molimo sve koji su vidjeli Kiru ili imaju bilo kakve informacije da se jave. Pronalazaču slijedi nagrada kao znak zahvalnosti za pomoć u vraćanju ovog dragog ljubimca", poručuju vlasnici.

Ako imate bilo kakve informacije, slobodno nas kontaktirajte. Hvala svima na pomoći!

