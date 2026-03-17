"Nakon 20 godina obećanja, kreće realizacija": Zagorski put napokon ide u izgradnju, Neslanovac očekuje rasterećenje prometa

Projekt Zagorskog puta, koji je godinama bio jedna od glavnih tema predizbornih kampanja, napokon ulazi u fazu realizacije, poručio je Ante Popović, predsjednik Vijeća Gradskog kotara Neslanovac.

Kako ističe, riječ je o prometnici koja se obećava već više od dva desetljeća, a konkretni pomaci dogodili su se tek posljednjih godina.

– Zagorski put bio je tema svih predizbornih kampanja posljednjih 20-ak godina, a realizacija je ostala na tim obećanjima. U 2020. godini prekategoriziran je u državnu prometnicu kao predizborno obećanje, ali se ništa konkretno nije događalo sve do kraja 2022. godine – naveo je Popović.

Dodaje da su tada, zajedno s tadašnjom gradskom vijećnicom Ivanom Ljulj, zatražili konkretne korake jer Hrvatske ceste nisu preuzele dokumentaciju od Grada Splita.

Rješenje za tranzit koji guši kvart

Tri godine kasnije, projekt je napokon došao do faze realizacije, što stanovnici Neslanovca vide kao ključno rješenje jednog od najvećih problema – tranzitnog prometa kroz kvart.

– Danas smo došli do realizacije projekta izgradnje Zagorskog puta, što za nas predstavlja rješenje najvećeg problema, tranzitnog prometa koji svakodnevno opterećuje centar kvarta – ističe Popović.

Posebno problematičnom navodi Mostarsku ulicu, koja je, kako kaže, izrazito opterećena prometom, a pritom nema niti jedan metar nogostupa.

– To predstavlja veliku opasnost za sve sudionike u prometu, a najviše za pješake. Stanovnici drugih dijelova Splitsko-dalmatinske županije koriste Mostarsku ulicu kao izlaz iz Splita zbog opterećenosti Ulice Domovinskog rata i Solinske ulice – upozorava.

Strabag dao najpovoljniju ponudu

Prema dostupnim informacijama, austrijska tvrtka Strabag dostavila je najpovoljniju ponudu za izgradnju Zagorskog puta.

– Ukoliko ne bude žalbi u postupku, možemo očekivati brzo uvođenje izabrane tvrtke u radove – navodi Popović.

Problemi ostaju i nakon izgradnje

Ipak, upozorava da izgradnja Zagorskog puta neće riješiti sve prometne probleme u Splitu.

– Prometni problemi Neslanovca, ali i cijelog Splita, neće nestati preko noći izgradnjom Zagorskog puta – poručuje.

Zato apelira na Hrvatske ceste da se što prije krene s dodatnim infrastrukturnim zahvatima.

– Ovim putem apeliram na Hrvatske ceste da se u što kraćem vremenskom razdoblju krene s realizacijom rekonstrukcije Solinske ceste i izgradnje rotora u Dujmovači – zaključuje Popović.

Stanovnici Neslanovca tako nakon dugog čekanja napokon vide konkretne pomake, ali i dalje očekuju sustavno rješavanje prometnih problema koji opterećuju ovaj dio Splita.