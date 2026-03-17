Konačno se zna tko će graditi jedan od najvažnijih infrastrukturnih zahvata u novijoj povijesti Splita

Jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u novijoj povijesti Splita – izgradnja dijela državne ceste DC 433, odnosno Zagorskog puta – napravio je važan korak naprijed. Prema dostupnim podacima iz postupka javne nabave, najpovoljniju ponudu dao je Strabag d.o.o.

Riječ je o projektu procijenjene vrijednosti 6,7 milijuna eura, a Strabagova ponuda iznosi 5.567.819,97 eura bez PDV-a, odnosno 6.959.774,96 eura s PDV-om, što je ujedno i najniži ponuđeni iznos među svim sudionicima natječaja.

Velike razlike među ponudama

U natječaju je sudjelovalo više renomiranih tvrtki i zajednica ponuditelja, a razlike u cijenama su značajne.

Tvrtka Kavelj d.o.o. ponudila je iznos od 6.995.000 eura bez PDV-a (8.743.750 eura s PDV-om), dok je zajednica ponuditelja predvođena Patruljem dala ponudu od gotovo 8 milijuna eura bez PDV-a.

Najvišu ponudu imao je Cestar d.d., čiji je iznos dosegnuo 8.680.889,08 eura bez PDV-a, odnosno više od 10,8 milijuna eura s PDV-om.

Rok izvođenja godinu dana

Prema novim informacijama, rok izvođenja radova iznosi 12 mjeseci od uvođenja izvođača u posao, što znači da bi izgradnja mogla biti dovršena znatno brže nego što se ranije očekivalo.

Podsjetimo, riječ je o prometnici koja će povezati područje Neslanovca i Dujmovače te rasteretiti ključne gradske pravce poput Ulice Domovinskog rata i čvora Smokovik.

Projekt koji se čekao godinama

Zagorski put godinama je bio jedan od najavljivanijih, ali i najodgađanijih projekata u Splitu. Nakon dugog administrativnog procesa, raspisivanja natječaja krajem 2025. godine i sada odabira najpovoljnijeg ponuditelja, projekt se konačno približava realizaciji.

Ako ne bude žalbi i dodatnih zastoja, radovi bi uskoro mogli započeti, a Split bi u relativno kratkom roku mogao dobiti novu prometnicu koja bi značajno utjecala na protočnost prometa u istočnom dijelu grada.