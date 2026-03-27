Nacional: Pavlek lociran u Turskoj, pod nadzorom je policije

Visoki pravosudni izvor potvrdio je Nacionalu da je Vedran Pavlek, protiv kojeg je USKOK zatražio uhićenje zbog izvlačenja novca iz Hrvatskog skijaškog saveza, lociran u Turskoj te da se nalazi pod nadzorom turske policije.

Po svemu sudeći, to znači da ga je turska policija već privela te da se sada ispituje dokumentacija temeljem koje on treba biti uhićen i izručen Republici Hrvatskoj.

“Uskoro bi trebala započeti procedura njegova izručenja Republici Hrvatskoj”, potvrdio je taj visoki pravosudni izvor za nacional.hr.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić sinoć je za RTL već izjavio da je Pavlek u Turskoj, ali tada nije bila potvrđena informacija da je policija otkrila i njegova točno odredište.

Nacionalov izvor tvrdi da je on sada i lociran.

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu, kako je objavio Jutarnji list, danas je prihvatio prijedlog USKOK-a i Pavleku odredio istražni zatvor po tri osnove: opasnosti od bijega, od utjecaja na svjedoke i od ponavljanja kaznenih djela, a s obzirom da je već danima u bijegu, za njim se trebala raspisati međunarodna tjeralica. Istražni zatvor određen je protiv još četiri osobe, dok su za petu osobu rečeno da nema osnove.

Pavlekovoj tvrtki, kako je rekonstruirao USKOK, novac za gradnju te vile isplatila je jedna od tvrki preko koje su on i njegovi suosumjičenici izvlačili novac zahvaljujući fiktivnim poslovima s Hrvatskim skijaškim savezom.

Uz Pavleka, istragom su obuhvaćeni i bivši glavni tajnik HSS-a Damir Raos, bivši glasnogovornik Nenad Eror, Božena Meić Hrvoj, direktorica računovodstvene tvrtke koja je radila za Skijaški savez, kao i slovačka državljanka Martina Streženicki i Austrijanac Georg Mauser. Za Martinu Streženicki i Georga Mausera USKOK sumnja da su upravljali off-shore tvrtkama preko kojih je skupina u periodu od 10 godina izvukla čak 30 milijuna eura. Čak trećina tog novca, kako sumnja USKOK, isplaćivao se tvrtkama u vlasništvu Vedrana Pavleka koje su imale otvorene račune u Austriji i Monaku.

Afera je izbila u javnost kad je član skupine Nenad Eror krajem siječnja na graničnom prijelazu Bregana uhićen s torbom u kojoj je bilo 120 tisuća eura casha.

