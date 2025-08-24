Na ovom mjestu Vili Beroš traži posao. Uskoro mu završava povlastica 6+6

Bivši ministar zdravstva i neurokirurg Vili Beroš prijavio se na natječaj za liječnika neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice. Natječaj je završen 18. kolovoza, čeka se hoće li još poštom stići neka prijava, a nakon toga bira se najadekvatniji kandidat, piše Jutarnji.

Podsjetimo, Beroša Uskokova optužnica tereti za primanje mita od 75.000 eura u aferi oko nabave medicinske opreme. Zbog ovog korupcijskog skandala neko vrijeme je proveo i u istražnom zatvoru, a optužnicom su, između ostalih, obuhvaćeni i poduzetnici Hrvoje Petrač, Saša Pozder te neurokirurg i nekadašnji šef Klinike za neurologiju u KBC Sestre milosrdnice Krešimir Rotim.

Pokušavao pronaći posao izvan Vinogradske

Nakon što je zbog afere smijenjen u vladi, Beroš se odlučio uzeti povlasticu 6+6. Ona mu uskoro završava.

"Tih 6+6 je prilika, pogotovo ako sam nevin, da osiguram egzistenciju svojoj obitelji. Bi li netko s optužnicom nad glavom mogao koncentrirano raditi svoj posao? Vidjet ćemo što će biti dalje, posebno u Saboru", izjavio je Beroš nakon uhićenja.

Jutarnji iz liječničkih krugova doznaje kako je Beroš na kraju prvog mandata, kada nije bio siguran hoće li dobiti i drugi, pokušavao pronaći posao izvan Vinogradske.