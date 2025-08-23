Vili Beroš traži posao: Evo na koji se natječaj javio!

Vili Beroš, bivši ministar zdravstva i neurokirurg, u potrazi je za poslom. Naime, kako doznaje Jutarnji list, Beroš se prijavio na natječaj za liječnika neurokirurga, uz još dva kandidata. Natječaj je završen 18. kolovoza, čeka se hoće li još poštom stići neka prijava, a nakon toga bira se najadekvatniji kandidat.

U posljednjih godinu dana "pali ministar" postao je gotovo mitska figura hrvatske politike - s optužnicom nad glavom, saborskim mandatom u mirovanju i povlasticom "6 + 6" koja je izazvala brojne moralne reakcije.

Naime, nakon što ga je premijer Andrej Plenković smijenio, Beroš je mogao birati između tri opcije: vratiti se na staro radno mjesto u KBC-u Sestre milosrdnice ili aktivirati saborski mandat, dakle u oba slučaja raditi. No, on je izabrao treću - ne raditi i primati novac godinu dana.

"Tih 6 + 6 je prilika, pogotovo ako sam nevin, da osiguram egzistenciju svojoj obitelji. Bi li netko s optužnicom nad glavom mogao koncentrirano raditi svoj posao? Vidjet ćemo što će biti dalje, posebno u Saboru", izjavio je Beroš nakon uhićenja.

No, povlastica uskoro ističe, pa se Beroš, koji će u prosincu navršiti 64 godine, odlučio vratiti u matičnu bolnicu iz koje je 2018. godine otišao u Ministarstvo zdravstva.

Uz molbu na natječaj, kako stoji na stranicama Vinogradske, trebao je priložiti, osim diplome, uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu i odobrenje za samostalni rad, kao i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak. Na prvu se čini kako Beroš nema uvjete, no prema izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz srpnja 2025., vođenje kaznenog postupka tiče se isključivo seksualnih delikata, pa je uvjerenje, doznaje Jutarnji, i ishodio.

Želio izbjeći Rotima

Iz liječničkih krugova se doznaje kako je Beroš na kraju prvog mandata, kada nije bio siguran hoće li dobiti i drugi, pokušavao pronaći posao izvan Vinogradske. Glavni razlog, govore upućeni, bio je što se nije želio vratiti na odjel na kojem je tada bio šef njegov "neprijatelj", a sada kolega s optuženičke klupe, Krešimir Rotim.

Brojni sugovornici tvrde da je Beroš želio biti ravnatelj KBC-a Zagreb, jer se očekivalo da će pokojni ravnatelj Ante Ćorušić ići u mirovinu. No, kako je postalo jasno da od toga neće biti ništa, pokušavao je otvoriti put na neurokirurgiji u KB-u Dubrava, no tamo ga, navodno, nisu htjeli. Sada, kada Rotim više nije šef, Beroš, koji u prosincu puni 64 godine, želi se vratiti u Vinogradsku.

"Ja sam kirurg i da sedam godina nisam operirao, ne bih više nikada. Ne bih se usudio", komentira za Jutarnji jedan od najpoznatijih zagrebačkih kirurga. Svi kirurzi s kojima je novinarka razgovarala stava su da bi mu to mogla biti velika prepreka jer se vještina s vremenom gubi, kažu.

Inače, Berošu nad glavom stoji i USKOK, koji ga tereti za trgovanje utjecajem, primanje mita, zloporabu položaja, pranje novca i sudjelovanje u zločinačkom udruženju. Prema optužnici, zajedno s drugima manipulirao je javnim nabavama medicinske opreme, preplaćivao uređaje i pogodovao određenim dobavljačima, dok je država ostala oštećena za više od 740 tisuća eura, a on osobno navodno primio oko 75 tisuća eura mita.

Politička karijera krenula pod Kujundžićem

Njegova politička karijera u Ministarstvu zdravstva započela je 2018., kada je imenovan državnim tajnikom pod Milanom Kujundžićem. Dvije godine kasnije, 28. siječnja 2020., preuzeo je funkciju ministra i u sljedeće četiri godine postao lice pandemijske borbe protiv covida-19 u Hrvatskoj, vodeći krizne stožere i organizirajući masovno cijepljenje. Dok su ga neki mediji prikazivali kao "superjunaka zdravstvenog sustava", drugi su već tada sumnjali u nepravilnosti u javnim nabavama.

Sve se promijenilo u studenome 2024., kada je Beroš uhićen u sklopu istrage USKOK-a i EPPO-a. Premijer Plenković odmah ga je razriješio dužnosti, a istraga je ubrzo završila kod USKOK-a. Do srpnja 2025. podignuta je optužnica protiv njega i još sedam osoba, uključujući tri pravne osobe, dok se slučaj sada rješava pred Županijskim sudom u Zagrebu.

Do sada dobio oko 35 tisuća eura

Bivši ministar, Vili Beroš, optužen u aferi Mikroskopi, zbog koje će se uskoro naći na optuženičkoj klupi, od uhićenja, odnosno aktiviranja povlastice 6 + 6 do kolovoza 2025., devet mjeseci nakon početka, primio je približno 35.250 eura, a ukupno bi mogao dobiti oko 42.300 eura.

Kako je Vlada RH krajem srpnja 2024. godine, netom prije Beroševe smjene, donijela odluku o visini osnovice za obračun plaća državnih dužnosnika, koja se povećala za 83,45 posto, odnosno na 947,18 eura bruto, Beroš je tijekom prvih "šest" od njegovih "šest plus šest" primao 4608 eura neto.

Nakon toga, trebao bi šest mjeseci primati naknadu od 2303 eura, odnosno pola naknade. Prema tome, ostala su mu još tri mjeseca primanja, navodi Jutarnji.