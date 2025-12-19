Skandal u Belgiji: Muž Blanke Vlašić šesti put osuđen

Ruben Van Gucht pojavio se u petak ujutro pred policijskim sucem u Vilvoordeu, optužen za vožnju unatoč zabrani vožnje. I ovaj put se osobno pojavio na sudu, piše hbvl.

Voditelj je prošle godine zaustavljen u noći s 13. na 14. prosinca zbog prelaska ceste E17. Morao je podvrgnuti alkotestu i utvrđeno mu je 1,15 promila alkohola u krvi.

Vozačka dozvola mu je odmah oduzeta na petnaest dana, ali to nije spriječilo Van Guchta da sljedeći dan ponovno sjedne za volan svog Porschea Carrera 911.

Propušteni let

Policija ga je potom zaustavila na temelju snimke s ANPR kamere u Zaventemu. Van Gucht je vozio automobil kojem je tehnički pregled istekao prije osam mjeseci. "Od tada je prešao još 12.000 do 13.000 kilometara", rekao je tužitelj.

„To je greška i želim preuzeti odgovornost za nju“, bilo je sve što je voditelj imao reći o činjenicama.

Nevjerojatno je da je Van Gucht uskočio u automobil iz straha da će propustiti let, što se i dogodilo. "Na povratku iz Zaventema, zaustavila ga je policija", rekao je njegov odvjetnik, piše hbvl.

Van Gucht je sada osuđen na tromjesečnu zabranu vožnje i novčanu kaznu od 1600 eura - od čega je 1000 eura efektivno - zbog vožnje bez vozačke dozvole. Zbog vožnje bez valjanog tehničkog pregleda, tvrtka kod koje je automobil registriran dobila je kaznu od 500 eura, od čega je 475 eura uvjetno.

„Nadam se da je sada sve zaključeno i da možemo krenuti dalje“, kratko je rekao njegov odvjetnik nakon suđenja. Na pitanje ne gomila li Van Gucht osude, odgovorio je: „Činjenice su takve kakve jesu.“

Šesta osuda

Krajem listopada Van Gucht je već dobio devetomjesečnu zabranu vožnje i kaznu od 4800 eura zbog vožnje bez vozačke dozvole. Filmska zvijezda to je učinio kada je ranije ove godine otišao po vozačku dozvolu od policije. Kad su ga policajci pitali kako je stigao, odgovorio je da je došao automobilom. "Nisam znao da nije dopušteno", branio se.

Zbog vožnje pod utjecajem alkohola, VRT-ovo lice dobilo je u četvrtak na policijskom sudu u Gentu trodnevnu zabranu vožnje i kaznu od 1600 eura. Van Gucht sada ima ukupno šest osuđujućih presuda pred policijskim sudom.