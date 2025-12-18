Muž Blanke Vlašić vozio pijan. Dobio zabranu upravljanja i kaznu od 1600 eura

Belgijski sportski novinar i televizijski voditelj Ruben Van Gucht kažnjen je novčanom kaznom od 1.600 eura i zabranom upravljanja vozilom u trajanju od 21 dan zbog vožnje pod utjecajem alkohola, piše belgijski portal HLN.be.

Prema presudi suda u Gent-u, Van Gucht je u noći 13. prosinca 2024. godine zaustavljen na autocesti E17 u blizini Nazaretha, nakon što su policijski službenici primijetili da njegov automobil nepravilno krivuda prometnicom. Alkotest je pokazao oko 1,15 promila alkohola u krvi, što prema sudskim procjenama odgovara konzumaciji nekoliko alkoholnih pića.

Van Gucht se pojavio na sudu i priznao prekršaj, a sud je kao olakotnu okolnost uzeo u obzir njegovu suradnju i prisutnost na ročištu. Njegov odvjetnik naveo je kako su dodatne medicinske pretrage, uključujući PEth test krvi, pokazale da ne boluje od kronične ovisnosti o alkoholu.

Kako podsjeća HLN.be, ovo nije prvi put da se Van Gucht našao pred sudom zbog prometnih prekršaja. Krajem listopada već je bio osuđen u drugom postupku, kada mu je izrečena devetomjesečna zabrana vožnje, novčana kazna od 4.800 eura te obveza ponovnog polaganja vozačkih ispita, nakon što je više puta vozio iako mu je vozačka dozvola bila oduzeta.

Belgijski mediji navode i da Van Guchta očekuje još jedno sudsko ročište, ovoga puta pred sudom u Vilvoordeu, zbog sumnje da je ponovno vozio dok mu je zabrana upravljanja vozilom još bila na snazi