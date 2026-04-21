Mučenje na Poljudu, Vejić poručio – "Ovo je razina treće poljske lige"

Na Poljudu se igra utakmica 31. kola SuperSport HNL-a između Hajduka i Osijeka, a nakon prvog dijela gosti imaju prednost 0:1. Igra koju su gledatelji vidjeli u prvih 45 minuta teško je mogla zadovoljiti očekivanja, kako na tribinama, tako i pred malim ekranima.

Malo gledatelja, još manje nogometa

Kiša i termin tijekom radnog dana očito su ostavili traga na posjeti, no oni koji su došli nadali su se znatno sadržajnijoj utakmici. Umjesto toga, prvo poluvrijeme prošlo je u vrlo skromnom ritmu, bez pravih prilika i s minimalno uzbuđenja.

Podatak da je viđen tek jedan udarac u okvir gola dovoljno govori o tome koliko su obje momčadi bile neuvjerljive u napadačkom dijelu.

Vejić bez zadrške: “Ništa nema”

Bivši kapetan Hajduka Hrvoje Vejić, koji susret prati u studiju MaxSporta, nije skrivao razočaranje prikazanim.

– Baš me zanima što GPS sad pokazuje, vjerojatno je ovo na razini poljske treće lige! Šansi nema, udaraca nema, ničega nema. Hajduk ne može ni gore ni dolje na tablici i ima samo moralnu odgovornost prema navijačima koji su došli. Ali premalo je šansi, kretanja, dubine... Lošije od ovoga teško može – rekao je Vejić.

Osijek kaznio jedinu pravu priliku

U nastavku susreta, u 55. minuti, Osijek je stigao do vodstva. Nakon kornera Mejía je ubacio, a Bubanja je najviši u skoku i glavom zabio za 0:1.

Treba spomenuti i situaciju iz 28. minute kada je Skoko atraktivnim potezom petom proigrao Pukštasa koji je zatresao mrežu, no pogodak je poništen zbog zaleđa.

Kontekst izjave sportskog direktora

Podsjetimo, novi sportski direktor Hajduka Robert Graf nedavno je izjavio da je intenzitet igre u HNL-u na razini druge poljske lige. Nakon ovakvog prvog poluvremena, komentari iz studija dobili su dodatnu težinu.

Do kraja susreta ostaje za vidjeti može li Hajduk podići razinu igre i izbjeći neugodan domaći poraz.