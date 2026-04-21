Marešić:" Moramo znati igrati i bez Livaje. Zaslužili smo bod"

Hajduk je danas od 18:45 igrao protiv Osijeka na Poljudu utakmicu 31. kola SuperSport HNL-a, a konačni je rezultat otišao na stranu Osijeka koji je slavio rezultatom 0:1 odnosno pogotkom Bubanje iz 56. minute.

Utakmicu je prokomentirao stoper Bijelih Dario Marešić: „Loša naša energija od prve minute. nismo bili pravi, griješili smo u posjedu, prvi dodir je bio loš. Htjeli smo biti dominantni od prve minute, ali tek nas je gol probudio. Mislim da smo zaslužili bod i ništa više od toga.“

Promašen je bio i kazneni udarac. Je li se uvukla i nervoza?

Je, imali smo mi još šansi za pogodak, ali nije išlo. Zaslužili smo bod poslije gola, ali nismo zaslužili ništa više od toga.

Dojma smo da je bila preslika iz Koprivnice?

Energija nije bila prava, kasnije je bila dobra utakmica, ali nedostajalo je i nekoliko igrača. Čestitke Osijeku, mi idemo na teško gostovanje u Rijeci.

Nije bilo Livaje?

Nemamo tu što pričati, moramo znati igrati i bez njega. Ova je ekipa pokazala da može, on nam je jako bitan. Idemo pokazati pravo lice u Rijeci i idemo po tri boda.

Kako se dogodio gol?

Moram pogledati, ja sam bio sa svojim igračem.

Pet je kola do kraja, Hajduk ne može niti gore niti dolje. Treba li biti bolji pristup prema ovom dresu?

Da, ali energija i energija. Nedostaje nam energije, puno smo griješili. Kad griješiš, to je stvar kvalitete, ali poslije gola smo dobro igrali. Što je – tu je. Igramo za četiri dana ponovno, idemo po tri boda.

Gledate li utakmice do kraja sezone ili Vam je svejedno?

Gledamo sve, od treninga do utakmice. ali idemo jednu po jednu. Kada nosiš dres Hajduka, to je nešto posebno. Idemo od utakmice do utakmice i da uzmemo što više bodova. Ako daš sve od sebe, ideš uvijek do kraja.