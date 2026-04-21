Marešić:" Moramo znati igrati i bez Livaje. Zaslužili smo bod"

Hajduk je danas od 18:45 igrao protiv Osijeka na Poljudu utakmicu 31. kola SuperSport HNL-a, a konačni je rezultat otišao na stranu Osijeka koji je slavio rezultatom 0:1 odnosno pogotkom Bubanje iz 56. minute.
Utakmicu je prokomentirao stoper Bijelih Dario Marešić: „Loša naša energija od prve minute. nismo bili pravi, griješili smo u posjedu, prvi dodir je bio loš. Htjeli smo biti dominantni od prve minute, ali tek nas je gol probudio. Mislim da smo zaslužili bod i ništa više od toga.“
Promašen je bio i kazneni udarac. Je li se uvukla i nervoza?
- Je, imali smo mi još šansi za pogodak, ali nije išlo. Zaslužili smo bod poslije gola, ali nismo zaslužili ništa više od toga.
Dojma smo da je bila preslika iz Koprivnice?
- Energija nije bila prava, kasnije je bila dobra utakmica, ali nedostajalo je i nekoliko igrača. Čestitke Osijeku, mi idemo na teško gostovanje u Rijeci.
Nije bilo Livaje?
- Nemamo tu što pričati, moramo znati igrati i bez njega. Ova je ekipa pokazala da može, on nam je jako bitan. Idemo pokazati pravo lice u Rijeci i idemo po tri boda.
Kako se dogodio gol?
- Moram pogledati, ja sam bio sa svojim igračem.
Pet je kola do kraja, Hajduk ne može niti gore niti dolje. Treba li biti bolji pristup prema ovom dresu?
- Da, ali energija i energija. Nedostaje nam energije, puno smo griješili. Kad griješiš, to je stvar kvalitete, ali poslije gola smo dobro igrali. Što je – tu je. Igramo za četiri dana ponovno, idemo po tri boda.
Gledate li utakmice do kraja sezone ili Vam je svejedno?
- Gledamo sve, od treninga do utakmice. ali idemo jednu po jednu. Kada nosiš dres Hajduka, to je nešto posebno. Idemo od utakmice do utakmice i da uzmemo što više bodova. Ako daš sve od sebe, ideš uvijek do kraja.