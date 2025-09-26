"Molimo vas, ne dirajte ništa, ovo je izvor pitke vode": Earthpix objavio fotografiju izvora Cetine, ljudi se masovno javljaju

Globalno popularna stranica Earthpix, koja okuplja milijune pratitelja na društvenim mrežama, objavila je prije nekoliko sati fotografiju izvora rijeke Cetine – poznatog i kao Glavaš ili „Oko Cetine“. Fotografija nastala pod objektivom renomiranog fotografa Jordana Hammonda odmah je privukla pažnju tisuća ljudi širom svijeta, no uz oduševljenje stigla su i upozorenja.

Oduševljenje, ali i zabrinutost

U objavi se ističe da je Cetina „najvodoobilnija rijeka Dalmacije“ te da se s izvora može piti kristalno čista voda. Upravo taj detalj izazvao je najviše reakcija. Dok su strani korisnici ostavljali komentare poput „wow!!“, „so stunning“ ili nizove emotikona srca i vatre, dio domaćih glasova izrazio je ozbiljnu zabrinutost.

Jedna korisnica upozorila je da se radi o izvoru pitke vode koji je već ugrožen zbog sve većeg broja posjetitelja. Drugi su dodali da je kupanje u izvoru zabranjeno, a bilo je i poruka poput: „Molimo vas, ne otkrivajte ništa. Hrvatska je ljepota već dovoljno razotkrivena. Ostavite barem nešto netaknuto.“

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli EarthPix 🌎 Travel (@earthpix)

Sve popularnije izletište – i sve veći pritisak

Izvor Cetine posljednjih je godina postao jedno od najpopularnijih izletišta u Dalmatinskoj zagori. Dalmacija Danas više je puta pisala o njegovoj iznimnoj ljepoti i specifičnostima. Kristalno plavo-zelena boja, dubina od preko 110 metara i oblik koji podsjeća na ogromno oko čine ga jedinstvenim prirodnim fenomenom, ali i izazovom za ronioce i avanturiste.

No, upravo popularnost donosi i probleme. Već smo izvještavali o sve češćem kupališnom turizmu na izvoru, što je izazvalo rasprave je li ovakva praksa dopuštena i održiva. Iako su lokalne vlasti i stručnjaci više puta upozoravali da se radi o izvoru pitke vode i da je kupanje zakonski zabranjeno, broj posjetitelja iz godine u godinu raste.

Krhka ravnoteža između promocije i zaštite

Objave poput one Earthpixa dodatno skreću svjetsku pažnju na izvor, što može imati dvostruki efekt – s jedne strane promovira ljepote Dalmacije, a s druge otvara pitanje kako zaštititi ovo prirodno blago od prekomjerne posjećenosti i devastacije.

U komentarima ispod objave na Earthpixu jasno se osjeti ta podvojenost: dok jedni dijele divljenje, drugi s dozom očaja mole da se ne dolazi. Posebno zabrinjava činjenica da su zabilježena onečišćenja i devastacija ne samo od strane turista, već i lokalnog stanovništva, o čemu je također bilo riječi u ranijim analizama.

Izvor Cetine, „najljepše oko Dalmacije“, ponovno je postao globalna tema zahvaljujući društvenim mrežama. No, iza predivnih fotografija krije se ozbiljno pitanje: može li prirodna ljepota ostati netaknuta u eri masovnog turizma i viralnih objava?