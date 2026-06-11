Puni se splitski zatvor: 38-godišnjak odlazi na 'hlađenje'

Sud je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana 38-godišnjem ponavljaču prometnih prekršaja. Njega su u utorak, 9. lipnja 2026. godine oko 23.40 sati u Kaštelima, na kolniku ulice Cesta dr. Franje Tuđmana policijski službenici Prometne policije zaustavili u teretnom vozilu.

Obavljenom provjerom utvrđeno je da vozač nema vozačku dozvolu, odnosno vozilom upravlja prije stjecanja prava na upravljanje vozilima bilo koje kategorije, a na zahtjev policijskog službenika odbio se podvrgnuti i preliminarnom testiranju prisutnosti opojnih droga i lijekova u organizmu, odnosno izuzimanju krvi i urina radi analize.

S obzirom na to da je povratnik u činjenju istih prometnih prekršaja, za što je do sada dva puta pravomoćno kažnjen, uhićen je i smješten u službene prostorije, a policija mu je privremeno oduzela teretno vozilo.

Uz optužni prijedlog u srijedu, 10. lipnja 2026. godine odveden je na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 80 dana i da mu sud trajno oduzme teretno vozilo.

Sud je nakon saslušanja odredio zadržavanje do 23. lipnja 2026. godine, nakon čega je predan u zatvor.