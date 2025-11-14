Close Menu

VIDEO Modrić se ošišao. Evo kako sad izgleda

Sviđa li vam se ova frizura?

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić napravio je manju, ali vidljivu promjenu svog prepoznatljivog imidža uoči nadolazeće utakmice. Modrić je skratio vrhove i kosu zalizao unatrag, zadržavši pritom svoj poznati stil.

Hrvatska večeras na Rujevici lovi potvrdu plasmana na Svjetsko prvenstvo. Vušković u prvih 11

Promjenu je na društvenim mrežama otkrio frizer Dario Vilić, koji je objavio fotografiju zahvata te se zahvalio kapetanu na ukazanom povjerenju.

"Hvala na povjerenju, Luka, bila je čast", napisao je Vilić uz objavu koja je brzo privukla pozornost navijača i pratitelja.

