VIDEO Modrić se ošišao. Evo kako sad izgleda

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić napravio je manju, ali vidljivu promjenu svog prepoznatljivog imidža uoči nadolazeće utakmice. Modrić je skratio vrhove i kosu zalizao unatrag, zadržavši pritom svoj poznati stil.

Promjenu je na društvenim mrežama otkrio frizer Dario Vilić, koji je objavio fotografiju zahvata te se zahvalio kapetanu na ukazanom povjerenju.

"Hvala na povjerenju, Luka, bila je čast", napisao je Vilić uz objavu koja je brzo privukla pozornost navijača i pratitelja.

Modrićeva nova frizura izazvala je brojne pozitivne reakcije

