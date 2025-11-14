Hrvatska večeras na Rujevici lovi potvrdu plasmana na Svjetsko prvenstvo. Vušković u prvih 11

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 sati na riječkoj Rujevici igra utakmicu 7. kola skupine L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Suparnik je reprezentacija Farskih otoka, trenutačno 127. momčad FIFA-ine ljestvice. Izabranicima Zlatka Dalića dovoljan je i remi kako bi i matematički osigurali mjesto na SP-u koje će sljedeće godine zajednički organizirati Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko.

Objavljeni početni sastavi

Hrvatska: Livaković – Stanišić, Vušković, Gvardiol – Marco Pašalić, Modrić, Sučić, Perišić – Mario Pašalić, Kramarić – Musa

Farski otoci: Lamhauge – Faero, Vatnhamar, Edmundsson – Joensen, Turi, Andreasen, Davidsen – Frederiksberg, Olsen, Sorensen

Izbornik Zlatko Dalić očekivano je odlučio pružiti priliku Luki Vuškoviću od prve minute, potvrdivši povjerenje mladom braniču u važnoj kvalifikacijskoj utakmici.

Ipak, jedno je ime izazvalo posebno iznenađenje – Petar Musa dobio je prednost u špici napada, što je taktički potez koji bi Hrvatskoj trebao donijeti dodatnu fizičku snagu i dinamiku u završnici.