Mladić teško ozlijeđen u Dalmaciji: Konzumirao kokain i alkohol, pa završio u bolnici. Zadržan je na liječenju

Policijski službenici Policijske postaje Dubrovnik dovršili su kriminalističko istraživanje u odnosu na pad državljanina Velike Britanije iz apartmana do kojeg je došlo 16. kolovoza ove godine u Dubrovniku.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je 28-godišnji državljanin Velike Britanije prethodno bio u društvu u apartmanu u Ulici Iva Vojnovića gdje je konzumirao kokain i alkohol.

Uslijed halucinacija koje su nastale kao posljedica djelovanja opojnih sredstava koje je konzumirao, 28-godišnjak je razbio staklo apartmana i pao na pod s visine od oko 7 metara.

Zbog zadobivenih težih tjelesnih ozljeda hospitaliziran je u dubrovačkoj bolnici odakle je pušten krajem prošlog tjedna.

Kod spomenutog državljanina Velike Britanije pronađena je manja količina kokaina koji je uz potvrdu oduzet, a on prekršajno sankcioniran sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga.