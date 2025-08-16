NESREĆA U DALMACIJI Britanac pao s balkona apartmana, prevezen je u bolnicu

Oko 18 sati policija je zaprimila dojavu o padu mladog Britanca iz apartmana u Ulici Iva Vojnovića, u blizini hotela Lero.

Prema prvim informacijama, 28-godišnjak je pao s visine od oko sedam metara pod zasad nerazjašnjenim okolnostima. Zadobio je ozljede te je prevezen u bolnicu, gdje je trenutno na liječničkoj obradi. Policija provodi istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

Prema prvim informacijama, 28-godišnjak je pao s visine od oko sedam metara pod zasad nerazjašnjenim okolnostima. Zadobio je ozljede te je prevezen u bolnicu, gdje je trenutno na liječničkoj obradi. Policija provodi istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja, piše Dubrovački dnevnik.