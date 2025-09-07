Mještani Potravlja u borbi za svoj kraj: "Ne damo naselja za dalekovod"

Mještani sela Potravlja i predstavnici Nezavisne liste uputili su otvoreni zahtjev načelniku Općine Hrvace, Dinki Bosnjaku, u kojem izražavaju zabrinutost zbog planirane trase dalekovoda predviđene Prostornim planom. Iako podržavaju donošenje Prostornog plana kao ključnog dokumenta za razvoj općine, lokalna zajednica traži izmjene koje bi dalekovod udaljile od naselja, čuvajući životni prostor, zdravlje stanovnika i razvojne potencijale sela. U zahtjevu se predlaže poništenje odluke o usvajanju Prostornog plana, ukidanje lokacijske dozvole i vraćanje plana u fazu javne rasprave uz organizaciju javne tribine u Potravlju, kako bi se pronašlo rješenje prihvatljivo za sve strane.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Poštovani načelniče, obraćamo Vam se kao Inicijativni odbor sela Potravlja i Nezavisna lista, u ime brojnih mještana koji su izrazili zabrinutost zbog planirane trase dalekovoda unutar Prostornog plana. Želimo jasno istaknuti da podržavamo donošenje Prostornog plana kao važnog dokumenta za razvoj naše općine. Međutim, protivimo se konkretnoj trasi dalekovoda koja prolazi kroz selo Potravlje, zbog njenih mogućih negativnih posljedica na životni prostor, zdravlje stanovnika i razvojne potencijale sela.

Poziv na dijalog

Stoga tražimo sljedeće:

1. Ukidanje izdane lokacijske dozvole za dalekovod na sadašnjoj trasi, te razmatranje alternativne, prihvatljivije trase koja neće prolaziti u neposrednoj blizini naselja i vrijednih lokaliteta.

2. Poništenje Odluke o usvajanju Prostornog plana sa zadnje sjednice Općinskog vijeća, kako bi se omogućile korekcije trase dalekovoda i uvažile primjedbe građana.

3. Vraćanje Prostornog plana u fazu javne rasprave, uz održavanje javne tribine u Potravlju, na kojoj bi predstavnici Općine, struka i mještani zajednički razmotrili moguća rješenja.

Ovim zahtjevima ne tražimo zaustavljanje razvoja – naprotiv, želimo prostorni plan koji će biti održiv, promišljen i prihvaćen od lokalne zajednice, jer vjerujemo da se dugoročne odluke moraju donositi u suradnji s onima na koje se izravno odnose.

U tom duhu, pozivamo vas, kao načelnika Općine, da u najkraćem mogućem roku stupite u kontakt s Inicijativnim odborom i/ili predstavnicima Nezavisne liste, kako bismo zajedno pronašli rješenje koje će biti u zajedničkom interesu. Ukoliko u roku od 3 dana ne dođe do Vašeg očitovanja, smatrat ćemo da ste svjesno zanemarili glas mještana, te ćemo krenuti s korištenjem dostupnih demokratskih alata uključujući medije i mirne prosvjede...kako bi se glas Potravlja čuo.

O daljnjim koracima pravovremeno ćemo Vas i javnost obavijestiti."

Borba mještana

Podsjetimo, kako je Dalmacija Danas već pisala prošlog ljeta, mještani Potravlja, Satrića i Maljkova su prosvjedovali protiv izgradnji planiranog 400-kilovoltnom dalekovodu Peruća – Konjsko.

Trasa dalekovoda presijeca Potravlje na pola te prolazi između zaseoka Majići i Knezovići. Mještani kažu, trasa je sasvim nelogična. Logično bi bilo da ide pravo najkraćom trasom koja je nenaseljena i gdje je najvećim dijelom državno šumsko zemljište, a on ide u naseljena mjesta, pored obiteljskih kuća, njiva i zemljišta.

Stoga su mještani odlučili obraniti i sačuvati svoj kraj, pa su se, kako bi se reklo, propeli na zadnje noge složniji nego ikad. Iako je dalekovod ucrtan u prostorni plan prije više od 10 godina, mještani Potravlja i Satrića tek su nedavno doznali za to nakon čega su se žestoko usprotivili gradnji metalne grdosije.