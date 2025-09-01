Uzbuna u Cetinskom kraju, oživljava li projekt izgradnje elektrane na Vrdovu? "Nadam se da još ima nade i da nećemo jednog dana prolaziti ispod tih žica"

Hrvatska elektroprivreda (HEP) objavila je javni poziv pravnim i fizičkim osobama za iskaz interesa u prodaji projekata obnovljivih izvora energije. Na popisu se spominje i projekt Reverzibilne hidroelektrane (RHE) Vrdovo, već godinama izaziva prijepore u Cetinskom kraju.

Prema uvjetima natječaja, HEP je otvoren za projekte hidroelektrana u razvoju i pogonu, snage od najmanje jednog megavata, a koji imaju najmanje ishodišnu lokacijsku dozvolu. Upravo to je slučaj s RHE Vrdovo, čime je projekt ponovno postao aktualan, unatoč protivljenju lokalnog stanovništva i ekoloških udruga.

Nemir u Potravlju

Najnoviji razvoj događaja izazvao je nezadovoljstvo u Potravlju, mjestu uz Peruću, gdje mještani strahuju da bi daljnja realizacija planova značila devastaciju prostora. Na Facebook stranici mjesta objavljena je poruka u kojoj se ističe razočaranje i osjećaj nemoći:

"Srića da imam puno ovakvih fotografija koje će zauvik svidočit o lipoti Potravlja prije dalekovoda, pa ćemo se uvik moći prisjetiti kako je lipo bilo. Nadam se da još ima nade i da nećemo jednog dana prolaziti ispod tih žica sa osjećajem da se još nešto moglo napravit."

Politička podrška mještanima

Ovakav razvoj situacije već je izazvao reakcije i u političkim krugovima. Potporu mještanima Potravlja uputila je Luce Gašpar Šako, vijećnica u Skupštini Sisačko-moslavačke županije iz redova MOST-a, inače porijeklom iz ovog mjesta.

"Dragi moji Potravljani, javljam vam se iz Petrinje gdje sam politički aktivna i ujedno vijećnica u Skupštini Sisačko-moslavačke županije ispred stranke MOST. Lokalne borbe vodim već godinama i uvijek sam uz ljude kada se suočavaju s nepravdom i problemima koje im nameće sustav. (…) Moja obitelj i ja planiramo u iduće tri godine napraviti sve preduvjete kako bi se vratili u Potravlje, ali nažalost upravo nas lokalna zajednica i nakaradni sustav koče u tome."

Posebno je upozorila na loše stanje zemljišnih knjiga i nedostatak potpore lokalne vlasti:

"Znamo svi da su zemljišne knjige u katastrofalnom stanju, a naš načelnik nas je još jednom 'zaboravio' prijaviti za katastarsku izmjeru 2025. godine. Time nas se gura u pravni i životni kaos, jer bez čistih papira nemamo ni zaštitu svoje zemlje. Sada nam se nameće novi udarac – dalekovod 2x400 kV kroz naše selo. Niti nas je tko pitao, niti je održana prava javna rasprava. Odluke se donose iza zatvorenih vrata, a 'dizači rukica' na sjednicama Općinskog vijeća uredno dižu ruke – jer tako moraju. A mi? Mi bismo trebali šutjeti i biti zadovoljni."

Gašpar Šako je zaključila da Potravlje zaslužuje ulaganja u bolji život, a ne projekte koji, kako tvrdi, uništavaju selo:

"Potravlje zaslužuje vrtić, igralište, čistu vodu, uređene zemljišne knjige i perspektivu za mlade, a ne dalekovod i beton. Osobno sam uz vas i stojim vam na raspolaganju – i kao Potravljanka srcem, i kao vijećnica koja zna što znači boriti se protiv samovolje vlasti. Uz to, imate podršku vodstva stranke MOST i idemo zajedno do kraja. Samo složno, hrabro i po zakonu – pobijedit ćemo."

Desetljeća prijepora

Projekt izgradnje RHE Vrdovo spominje se još od osamdesetih godina prošlog stoljeća, kada ga je razvijala tadašnja Elektroprivreda SR Hrvatske. Nakon osamostaljenja Hrvatske, ideja je povremeno oživljavana, no uvijek je nailazila na snažno protivljenje lokalne zajednice i ekoloških aktivista, koji su upozoravali na moguću štetu za prirodu, turizam i život stanovništva.

Unatoč tome, projekt se nije u potpunosti ugasio. Posljednjih godina ponovno je dobio zamah kroz privatne inicijative i tvrtke koje su ishodile potrebne dozvole. Sada, kada ga je HEP uvrstio u svoj javni poziv, rasprava se vraća u prvi plan.

Iako HEP naglašava da javni poziv ne znači donošenje konačne poslovne odluke, činjenica da se RHE Vrdovo ponovno našlo u prvom planu otvorila je pitanje sudbine Peruće i Cetinskog kraja. Lokalno stanovništvo najavljuje daljnju borbu protiv projekta, pozivajući se na zaštitu okoliša, života i budućnosti mladih.