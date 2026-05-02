Vatrogasci imali niz intervencija u Splitu: Uklanjali grane, otvarali stan, gasili požare

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u razdoblju od 1. svibnja u 6 sati do 2. svibnja u 6 sati vatrogasci na području Splita i okolice imali su niz intervencija.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u nekoliko slučajeva. U 7:20 sati uklonjena je slomljena grana s visine na Marjanskom putu, dok su u 9:50 sati vatrogasci osiguravali proslavu Praznika rada u Park-šumi Marjan, kod zoološkog vrta.

Tijekom dana zabilježene su i tehničke intervencije. U 11:27 sati vatrogasci su otvarali stan na Mažuranićevom šetalištu, a u 11:45 intervenirali su na Putu Mertojaka zbog nesreće u vožnji bicikla. U poslijepodnevnim satima, u 16:45, gasili su požar smeća u kanti na Obali hrvatskog narodnog preporoda.

Požar kod Karepovca zahvatio oko hektar površine

Vatrogasci su intervenirali i na području Karepovca, gdje je u 18 sati izbio požar otvorenog prostora u masliniku i okolici. Opožarena je površina od oko jednog hektara, a požar su ugasili članovi DVD-a Žrnovnica, DVD-a Split te JVP Split s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Intervencije i na području županije

Vatrogasne intervencije zabilježene su i na drugim lokacijama u županiji. Na Braču je požar otvorenog prostora u Ložišćima, koji je zahvatio 6,5 hektara borove šume, u potpunosti ugašen 1. svibnja u 7 sati, nakon višednevne borbe vatrogasaca.

U Radošiću na području Lećevice u 13:15 sati gorjela je trava i nisko raslinje na površini od oko 5000 četvornih metara. U Makarskoj je u 14:06 sati izbio požar električnog roštilja na balkonu, dok je na Šolti, u Gornjem Selu, u večernjim satima planuo požar napuštenog objekta u kojem je izgorjelo oko 20 četvornih metara građevinskog otpada.

Vatrogasci su i ovog puta brzo reagirali na sve dojave, spriječivši veće materijalne štete i širenje požara.