Ove namirnice mogu pomoći kod mršavljenja: Stručnjaci ističu njihov protuupalni učinak

Kod pokušaja mršavljenja važnu ulogu ima prehrana, osobito izbor namirnica koje mogu smanjiti upalne procese u tijelu. Kronična upala povezuje se s debljanjem i otežanim gubitkom kilograma, zbog čega stručnjaci sve više naglašavaju važnost protuupalne prehrane.

Zdravstveni savjetnici Trista Best, dr. Tez Pratap Singh, Michelle Saari i Paulina Lee izdvojili su nekoliko namirnica koje se često preporučuju u takvim situacijama, piše SheFinds.

Masna riba

Masna riba poput lososa, skuše i pastrve često se preporučuje kao zdravija alternativa crvenom mesu. Bogata je omega-3 masnim kiselinama koje mogu pomoći u smanjenju upala u tijelu, ali i u regulaciji metabolizma.

“Mogu pomoći smanjiti upalu u tijelu i poboljšati osjetljivost na inzulin”, kaže onkolog dr. Singh.

Batat

Slatki krumpir, odnosno batat, smatra se nutritivno bogatijim izborom od prerađenog krumpira. Sadrži vlakna, vitamin A i niz drugih nutrijenata koji podržavaju imunitet i zdravlje crijeva.

Beta-karoten iz batata povezuje se s protuupalnim djelovanjem, zbog čega se često uključuje u uravnoteženu prehranu.

Đumbir

Đumbir je poznat po spoju gingerolu, koji ima snažna antioksidativna i protuupalna svojstva. Često se koristi kao dodatak jelima ili napitcima, a može imati i pozitivan učinak na metabolizam.

“Potiče termogenezu i pomaže u sagorijevanju masti”, ističe dijetetičarka Michelle Saari.

Lisnato zeleno povrće

Špinat, kelj i blitva bogati su vitaminima, mineralima i antioksidansima, a pritom su niskokalorični i lako se uklapaju u svakodnevnu prehranu.

“Mogu podržati mršavljenje jer su bogati hranjivim tvarima, a imaju malo kalorija”, kaže dr. Singh.

Bobičasto voće

Bobičasto voće, poput borovnica, ističe se visokim udjelom vlakana i antioksidansa. Može pomoći u održavanju probave i smanjenju upalnih procesa, a praktičan je izbor za međuobrok.

“Visok udio vlakana pomaže u smanjenju upale i tjelesne težine”, navodi dijetetičarka Trista Best.

Klice brokule

Klice brokule sadrže sulforafan, spoj poznat po protuupalnim svojstvima. Uz to su bogate vitaminom C i vlaknima, a istraživanja ih povezuju sa smanjenjem upalnih markera.

“Riznica su hranjivih tvari s antioksidativnim djelovanjem”, objašnjava Paulina Lee, dijetetičarka specijalizirana za zdravlje crijeva.

Jogurt

Jogurt je dobar izvor probiotika koji podupiru zdravlje crijeva, a upravo crijevni mikrobiom igra važnu ulogu u regulaciji upalnih procesa u tijelu.

“Probiotici mogu pomoći u smanjenju upala u tijelu”, zaključuje Best.

Stručnjaci naglašavaju kako pravilna prehrana može imati značajan utjecaj na zdravlje i tjelesnu težinu, a uključivanje protuupalnih namirnica može biti važan korak prema uspješnijem mršavljenju.