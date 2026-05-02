Sin dvoje diplomata se ubio zbog njihovih veza s Epsteinom

Sin dvoje norveških diplomata koji su pod istragom zbog veza s Jeffreyjem Epsteinom počinio je samoubojstvo. Edward Juul Rød-Larsen (25) pronađen je mrtav u Oslu u srijedu, piše New York Post.

Prema navodima, riječ je o sinu Mone Juul i Terjea Rød-Larsena, koji su se našli pod povećalom nakon što su u dokumentima američkog Ministarstva pravosuđa otkrivene njihove veze s Epsteinom.

Roditelji: Medijski pritisak bio je prevelik

Roditelji su u izjavi, koju su objavili njihovi odvjetnici, za smrt sina okrivili intenzivnu medijsku pažnju.

U priopćenju navode da su mjesecima bili izloženi “medijskoj pažnji koja je odavno prestala biti kritička i pretvorila se u sumnjičenje, nagađanje, a ponekad je bila i bezgranična”.

Dodaju kako ta pažnja nije utjecala samo na njih, već je “i njihovu djecu protiv njihove volje uvukla u nemilosrdni javni stroj”.

Istraga zbog korupcije i veza s Epsteinom

Vijest o smrti dolazi samo dva dana nakon što su norveška i francuska policija objavile pokretanje zajedničke istrage protiv bračnog para zbog sumnje na korupciju.

Mona Juul je u veljači podnijela ostavku na mjesto norveške veleposlanice u Jordanu i Iraku, dok je njezin suprug, bivši predsjednik Međunarodnog instituta za mir, također suočen s optužbama za tešku korupciju.

Posjet Epsteinovu otoku

Dokumenti pokazuju i da je obitelj 2011. godine posjetila Epsteinov privatni otok Little Saint James. Edward i njegova sestra blizanka tada su imali oko 10 godina.

Rød-Larsen je kasnije zahvalio Epsteinu na pozivu, opisujući otok kao “potpuno jedinstven” te dodajući: “Svi smo uživali!”. U e-mailu je naveo i da “Mona šalje poljubac”.

Oporuka i diplomatska karijera

Prema dokumentima Ministarstva pravosuđa, Epstein je nakon smrti 2019. godine ostavio ukupno 10 milijuna dolara za dvoje djece ovog para. Terje Rød-Larsen bio je 2017. imenovan izvršiteljem njegove oporuke, no to je imenovanje kasnije opozvano.

Bračni par bio je dio diplomatske skupine koja je 1990-ih sudjelovala u sklapanju Sporazuma iz Osla između Izraela i Palestinske oslobodilačke organizacije. Oboje su zanijekali bilo kakve nezakonite radnje.

Skandal zahvatio i kraljevsku obitelj

Epsteinov skandal proširio se i na norvešku kraljevsku obitelj. U veljači je objavljeno da je princeza Mette-Marit slala Epsteinu koketne e-mailove, u kojima je napisala da joj “golica um”.

Nakon toga izrazila je “duboko žaljenje” i priznala da je riječ o “lošoj prosudbi”.