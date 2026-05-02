Najveća pogreška nakon roštiljanja: Mnogi je rade, a može biti opasna

Ako vam nakon roštiljanja ostane mesa, važno je znati kako ga pravilno pohraniti i koliko dugo može biti sigurno za konzumaciju. Iako se često spominju razni “trikovi” za dulje čuvanje, ključ je zapravo u pravilnom rukovanju i skladištenju.

Ne ostavljajte meso na sobnoj temperaturi

Najčešća pogreška događa se odmah nakon obroka. Pečeno meso ne bi smjelo stajati na sobnoj temperaturi dulje od jednog do dva sata.

Što ga prije spremite u hladnjak, to će dulje ostati sigurno za konzumaciju u narednim danima.

Način pohrane je ključan

Način čuvanja mesa ima velik utjecaj na njegovu trajnost. Najbolje ga je spremiti u hermetički zatvorene posude ili čvrsto omotati folijom.

Važno je smanjiti kontakt sa zrakom jer on ubrzava kvarenje i gubitak svježine.

Stručnjaci preporučuju i da ostatke podijelite u manje porcije, umjesto da ih držite u jednoj velikoj posudi. Tako će se meso brže i ravnomjernije ohladiti, što dodatno produljuje njegovu trajnost.

Hladnjak ili zamrzivač?

Ako planirate pojesti meso uskoro, dovoljno ga je čuvati u hladnjaku, gdje može stajati tri do četiri dana.

Za dulje čuvanje sigurnija opcija je zamrzivač, u kojem meso može ostati upotrebljivo dva do tri mjeseca uz minimalan gubitak kvalitete.

Podgrijavanje i sirovo meso

Preporučuje se podgrijavati samo onu količinu koju ćete odmah pojesti, jer višekratno zagrijavanje i hlađenje povećavaju rizik od razvoja bakterija.

Kod sirovog mesa, marinada sa soli, octom ili limunom može donekle produljiti trajnost, no ni tako pripremljeno meso ne bi smjelo stajati u hladnjaku dulje od jednog do dva dana prije pečenja.