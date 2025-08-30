IZGUBILI RAT Mještani u Cetinskoj krajini šokirani i zatečeni: "Zar se ovako donose odluke koje mijenjaju budućnost sela?"

Kako je Dalmacija Danas već pisala prošlog ljeta, mještani Potravlja, Satrića i Maljkova su prosvjedovali protiv izgradnji planiranog 400-kilovoltnom dalekovodu Peruća – Konjsko.

Trasa dalekovoda presijeca Potravlje na pola te prolazi između zaseoka Majići i Knezovići. Mještani kažu, trasa je sasvim nelogična. Logično bi bilo da ide pravo najkraćom trasom koja je nenaseljena i gdje je najvećim dijelom državno šumsko zemljište, a on ide u naseljena mjesta, pored obiteljskih kuća, njiva i zemljišta.

Stoga su mještani odlučili obraniti i sačuvati svoj kraj, pa su se, kako bi se reklo, propeli na zadnje noge složniji nego ikad. Iako je dalekovod ucrtan u prostorni plan prije više od 10 godina, mještani Potravlja i Satrića tek su nedavno doznali za to nakon čega su se žestoko usprotivili gradnji metalne grdosije.

Iako se činilo kako dobili bitku jer nam je tada Ante Gašpar kazao kako je usuglašeno je da će se trasa dalekovoda izmijeniti, stanovnici su čekali vijesti o novoj trasi.

I stigla je razočaravajuća vijest za stanovnike ovih sela. Naime, na svojim stranicama su objavili kako je prošao prostorni plan u kojem je predviđena trasa dalekovoda 2x400 KW kroz Potravlje, glasovanjem na Općinskom vijeću.

Prije sjednice su naveli kako su za navedeno opet doznali potiho.

"Bez javne rasprave. Bez objavljene karte. Bez ijedne riječi upućene ljudima koje se to najviše tiče.

Problem je što čak ni svi vijećnici još nemaju kartu trase, niti je itko od mještana službeno upoznat s detaljima.

Zar se ovako donose odluke koje mijenjaju budućnost sela?

Zar je normalno da ljudi saznaju u zadnji čas?", objavljeno je na stranici Potravlje.