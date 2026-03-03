Ministarstvo se oglasilo o požaru na Bilicama: "Ne smijemo dozvoliti da ovakvi slučajevi umanje vrijednost onog pozitivnog"

U ponedjeljak, 2. ožujka oko 18.30 sati u jednoj zatvoreničkoj sobi na 2 katu Zatvora u Splitu izazvan je požar. U zatvoreničkoj sobi u tom trenutku nalazilo se osam osoba lišenih slobode.

Glasnim upozorenjem zatvorenika navedene sobe, službenici pravosudne policije otvorili su vrata, uočili vatru i veliku količinu dima, a nakon što su osobe lišene slobode napustile prostoriju službenici pravosudne policije su započeli s gašenjem vatre.

Istovremeno su upućeni pozivi dežurnoj vatrogasnoj službi, hitnoj pomoći i policiji.

Ovim putem posebno zahvaljujemo službenicima pravosudne policije koji su brzom i hrabrom reakcijom spriječili nastanak daljnjih posljedica i težih ozljeda zatvorenika.

Zbog intoksikacije dimom liječničku pomoć u KBC Split zatražilo je 14 osoba od čega šest službenika pravosudne policije, jedan medicinski tehničar (djelatnik Hitne medicinske pomoći) te sedam osoba lišenih slobode. Trenutno su u bolnici preventivno hospitalizirane tri osobe lišene slobode dok su preostale osobe nakon pružene liječničke pomoći otpuštene iz bolnice. Uskoro se očekuje otpuštanje iz bolnice spomenute tri osobe lišene slobode.

Prema preliminarnim i za sada neslužbenim informacijama, požar u sobi namjerno je izazvan paljenjem madraca i deke od strane više osoba lišenih slobode koje su u njoj boravile.

Očevid i kriminalističko istraživanje koje provode nadležna tijela je u tijeku, a trenutačno nije poznat motiv izazivanja požara.

Ravnatelj Uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić i upravitelj Zatvora u Splitu Jerko Kosor tim povodom održali su u Splitu konferenciju za medije. Ravnatelj Penić zahvalio je službenicima pravosudne policije Zatvora u Splitu koji su hrabrom i brzom reakcijom evakuirali sve osobe lišene slobode iz goruće sobe te su na taj način spriječili nastanak težih ozljeda zatvorenika te dodao:

“Ovdje želim posebno istaknuti da se radi o izdvojenim, pojedinačnim incidentima dok je velika većina zatvorenika itekako svjesna opasnosti ovakvog ponašanja. Posebice je važno naglasiti kako ne bi smjeli dozvoliti da ovakvi pojedinačni izolirani incidenti umanje vrijednost svega onoga dobrog i pozitivnog što kaznena tijela i Ministarstvo poduzimaju kako bi unaprijedili stanje u zatvorskom sustavu“, naglasio je ravnatelj Penić.

Ističemo kako Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije trenutačno ulaže u proširenje kapaciteta kaznenih tijela. U Zatvoru u Varaždinu i Kaznionici u Lipovici-Popovači gradimo standardizirane modularne anekse za smještaj 300 osoba koji bi trebali biti u operativnoj funkciji u ljeto ove godine.

Također, u srednjoročnom planu je izgradnja dodatnih modularnih kapaciteta u Centru za dijagnostiku u Zagrebu, Kaznionici i Zatvoru u Požegi i Zatvorskoj bolnici u Zagrebu, te sveobuhvatna rekonstrukcija Zatvora u Zagrebu i rekonstrukcija postojeće zgrade Zatvora u Varaždinu, za koje su projekti već u izradi.

Što se tiče dugoročnih planova provest će se dogradnja dodatnih kapaciteta u Kaznionici u Požegi i Kaznionici u Glini, a u planu je i izgradnja novih kaznenih tijela u Perušiću, Žažini (pokraj Siska) i Osijeku pri čemu je za potrebe izgradnje novog kaznenog tijela na području Općine Perušić u tijeku izrada Operativnog plana i Studije izvedivosti.

Istovremeno su značajno povećana ulaganja u vozila i materijalno-tehnička sredstava i opremu za službenike pravosudne policije. Ističemo podatak kako je tijekom prošle godine za navedeno uloženo preko 10 milijuna eura, što su značajno veća sredstava nego proteklih pet godina ukupno. Primjerice, 2020. godine za istu namjenu u državnom proračunu bilo je predviđeno svega 168.000 eura. Istovremeno, u 2025. godini bilježi se najveći broj službenika pravosudne policije u posljednjih 20 godina, stoji u priopćenju Ministarstva pravosuđa.