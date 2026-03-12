Ministarstvo se očitovalo o projektu Korešnica 2: Ako se bude financirao sredstvima EU, slijede provjere zakonitosti i dokumentacije

Ministarstvo: projekt može biti predmet provjera

U dopisu se navodi da je MRRFEU upravljačko tijelo za Program Konkurentnost i kohezija 2021.–2027. te Integrirani teritorijalni program 2021.–2027.

U slučaju da projekt ili njegovi pojedini dijelovi budu financirani sredstvima tih programa, bit će podvrgnuti provjerama u okviru sustava upravljanja i kontrole.

“MRRFEU je Upravljačko tijelo za Program Konkurentnost i kohezija 2021.–2027. te Integrirani teritorijalni program 2021.–2027., a u slučaju da cjelokupan projekt ili pojedini njegovi dijelovi budu sufinancirani sredstvima navedenih programa, predmetni projekt(i) podlijegat će provjerama sukladno nadležnostima tijela u sustavu upravljanja i kontrole te će se, prema potrebi, poduzimati odgovarajuće radnje radi zaštite financijskih interesa Europske unije”, navodi se u odgovoru Ministarstva.

Soldić: EU financiranje povlači dodatne kontrole

Na pristigli odgovor osvrnula se i dopredsjednica Mjesnog odbora Žrnovnica Tanja Soldić, koja ističe da Ministarstvo navodi kako provjera same projektne dokumentacije nije u njihovoj izravnoj nadležnosti.

“Stigao je odgovor Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU vezano za projekt UPU 2 Korešnica. Premda ističu da nije u njihovoj nadležnosti provjera dokumentacije projekta, a za što smo se već obratili nadležnom Ministarstvu graditeljstva i Ministarstvu zaštite okoliša, ako se isti bude makar djelomično financirao sredstvima EU, ide na provjeru”, navela je Soldić.

Dodaje da svaki projekt koji se financira europskim sredstvima mora zadovoljiti niz jasno definiranih uvjeta.

“Svaki projekt koji se financira sredstvima EU morao bi imati zakonit urbanistični plan, riješenu procjenu utjecaja na okoliš, riješenu infrastrukturu poput kanalizacije, prometa i vode te transparentnu dokumentaciju. Ako nešto od navedenog odstupa od standardnih parametara, EU ima pravo reagirati”, poručila je.

Navodi i da je odgovor Ministarstva već službeno zaprimljen u gradskoj upravi.

“U Gradu je urudžbirana pod navedenim brojem”, dodala je.

Jedna od najosjetljivijih urbanističkih tema u istočnom Splitu

Podsjetimo, projekt Korešnica 2 predviđa izgradnju većeg stambenog naselja na padinama Mosora i posljednjih je dana postao jedna od najosjetljivijih urbanističkih tema na istočnom dijelu Splita.

Dio mještana upozorava na prometnu infrastrukturu, utjecaj na okoliš i opterećenje prostora, dok iz gradske uprave ranije poručuju da je riječ o projektu kojim se planira osigurati dodatni stambeni prostor.

S obzirom na najavljene zahtjeve za preispitivanje dokumentacije i sadašnji odgovor Ministarstva, za očekivati je da će se rasprava o projektu nastaviti i u narednom razdoblju.