Ministarstvo o požaru broda nadomak Splita: Okolni brodovi su spašeni, još traje sanacija

U utorak navečer, nešto iza 22 sata, izbio je požar na brodu privezanom u luci Bajnice kod Krila Jesenice, nedaleko od Splita. Na mjesto događaja odmah su upućeni vatrogasci.

Kako smo ranije izvijestili, na intervenciji su sudjelovali vatrogasci i djelatnici lučke kapetanije koji su poduzeli sve potrebne mjere za gašenje požara i osiguranje broda. Gosti i mještani bili su uznemireni zbog gustog dima koji se nadvio iznad brodova usidrenih u luci.

U poslijepodnevnim satima srijede oglasilo se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

- Službenici Lučke kapetanije Split dojavu o požaru na 31,41 metara dugome brodu za prijevoz putnika, imena „Amadeus“, hrvatske zastave zaprimili su sinoć, 3. ožujka u 22.25h, posredstvom Županijskog dojavnog centra ŽC 112 Split i Javne vatrogasne postrojbe Dugi Rat.

Odmah po dojavi službenici splitske Kapetanije izašli su na poziciju požarišta, u mjesnoj luci Bajnice, kod Omiša, gdje su zatekli veći broj vatrogasaca, koji su na intervenciju pristigli sa 5 vatrogasnih vozila.

Preliminarnim očevidom na poziciji izvanrednog događaja utvrđeno je kako u požaru nema stradalih i ozlijeđenih, kao niti onečišćenja mora i morskog okoliša, o čemu su iz LK Split obavijestili Nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka) te nadležne službe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Pripadnici JVP Dugi rat sa gašenjem požara započeli su sinoć, a nedugo nakon dojave požar je lokaliziran u dijelu strojarnice, u potpalublju. Iako je brod zahvaćen požarom tijekom boravka na vezu u luci Bajnice, brodovi vezani u neposrednoj blizini opožarenog broda nisu oštećeni.

Trenutno ne postoji opasnost od potonuća broda, a tijekom današnjeg dana očekuje se potpuno gašenje plamena, nakon čega će se nastaviti s očevidnim radnjama o uzroku požara - izvijestili su.