Ministar Butković stiže u Split: Potpisuje ugovor o rekonstrukciji ceste koja godinama ugrožava živote mještana…

Zamjenica gradonačelnika Grada Splita, Matea Dorčić, zajedno sa svojim suradnicima i predstavnicima gradskih komunalnih tvrtki – Promet, Vodovod i kanalizacija te Čistoća, kao i članovima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Žrnovnica, održala je danas radni sastanak s predstavnicima mjesnih odbora Žrnovnica, Donje i Gornje Sitno te Srinjine, priopćili su iz Grada.

Gradonačelnik Tomislav Šuta uvodno je pozdravio sve sudionike, poželjevši im uspješan rad i dobru koordinaciju tijekom infrastrukturnih radova, s ciljem što lakšeg funkcioniranja građana u tom razdoblju.

U sklopu infrastrukturnih aktivnosti, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković boravit će u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje će u nazočnosti župana Blaženka Bobana i ravnatelja Županijske uprave za ceste Splitsko-dalmatinske županije Petra Škorića potpisati ugovor o suradnji za realizaciju Projekta rekonstrukcije i modernizacije županijske ceste ŽC6142 Podstrana – Žrnovnica – Tugare.

Podsjetimo, Vlada Republike Hrvatske prije šest dana j je sjednici osigurala 10 milijuna eura za sufinanciranje projekta rekonstrukcije i modernizacije županijske ceste ŽC 6142Podstrana – Žrnovnica – Tugare. Time je napravljen važan korak prema rješavanju prometnih problema koji već godinama opterećuju stanovnike Tugara, Naglica i šireg područja Omiške zagore, ali i sve vozače koji svakodnevno prometuju između Omiša i Splita.

Riječ je o jednom od ključnih prometnih zahvata na ovom području, koji bi trebao donijeti sigurniju i moderniju prometnicu, ali i rasteretiti dio prometa koji se posljednjih godina preusmjerava s Jadranske magistrale.

Rekonstrukcija ove prometnice dolazi nakon višegodišnjih upozorenja i nezadovoljstva lokalnog stanovništva. Mještani Tugara i okolnih naselja godinama ističu da je promet na ovoj cesti višestruko porastao nakon otvaranja omiškog tunela i preusmjeravanja dijela prometa s Jadranske magistrale na cestu kroz Poljica.

Upozoravali su da se promet koji je nekada prolazio magistralom sve češće preusmjerava na prometnicu koja je, prema njihovim riječima, zapravo bila zamišljena kao lokalna cesta. Zbog povećanog prometa, sigurnost je postala ozbiljan problem, posebno za pješake i djecu.