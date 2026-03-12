Kraj agonije se bliži, 15 milijuna eura za cestu Podstrana - Žrnovnica - Tugare: Dobit će nogostupe, odvodnju, rasvjetu...

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici osigurala 10 milijuna eura za sufinanciranje projekta rekonstrukcije i modernizacije županijske ceste ŽC 6142 Podstrana – Žrnovnica – Tugare. Time je napravljen važan korak prema rješavanju prometnih problema koji već godinama opterećuju stanovnike Tugara, Naglica i šireg područja Omiške zagore, ali i sve vozače koji svakodnevno prometuju između Omiša i Splita.

Riječ je o jednom od ključnih prometnih zahvata na ovom području, koji bi trebao donijeti sigurniju i moderniju prometnicu, ali i rasteretiti dio prometa koji se posljednjih godina preusmjerava s Jadranske magistrale.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 15.568.150 eura, a obuhvaća potpunu rekonstrukciju 5,5 kilometara prometnice kroz Tugare. Planirana je izgradnja obostranih nogostupa, javne rasvjete i sustava odvodnje, čime bi se značajno povećala sigurnost prometa i kvaliteta života lokalnog stanovništva, javlja Županijska uprava ceste Split.

U sklopu projekta predviđena su i dodatna infrastrukturna ulaganja. Za izgradnju kanalizacije osigurano je 1.625.000 eura kroz projekt Vodovoda i odvodnje Omiš, dok će Grad Omiš financirati javnu rasvjetu u vrijednosti od 625.000 eura. Uz sredstva Vlade, u realizaciji projekta sudjelovat će i Županijska uprava za ceste Split s ukupno 3.250.000 eura.

Nakon osiguranja sredstava slijedi potpisivanje sporazuma o zajedničkoj realizaciji projekta između Županijske uprave za ceste Split, Grada Omiša i Vodovoda i odvodnje Omiš, nakon čega će biti raspisana javna nabava za izvođenje radova. Očekuje se da bi do ljeta mogao biti odabran izvođač radova te započeti rekonstrukcija prometnice kroz Tugare.

Dugogodišnje nezadovoljstvo mještana

Rekonstrukcija ove prometnice dolazi nakon višegodišnjih upozorenja i nezadovoljstva lokalnog stanovništva. Mještani Tugara i okolnih naselja godinama ističu da je promet na ovoj cesti višestruko porastao nakon otvaranja omiškog tunela i preusmjeravanja dijela prometa s Jadranske magistrale na cestu kroz Poljica.

Upozoravali su da se promet koji je nekada prolazio magistralom sve češće preusmjerava na prometnicu koja je, prema njihovim riječima, zapravo bila zamišljena kao lokalna cesta. Zbog povećanog prometa, sigurnost je postala ozbiljan problem, posebno za pješake i djecu.

Nezadovoljstvo je kulminiralo i prosvjedima. Mještani su ranije najavljivali i veći prosvjed na dan otvaranja mosta preko Cetine, poručujući da im je dosta, kako su tada isticali, lažnih obećanja te da se promet s magistrale preusmjerava na seosku cestu bez adekvatne infrastrukture.

Upravo zbog takvih okolnosti projekt rekonstrukcije ceste kroz Tugare dobiva i širi regionalni značaj. Nova prometnica trebala bi povećati sigurnost i protočnost prometa, ali i djelomično ublažiti prometne gužve sve dok se ne realizira strateški državni projekt brze ceste Split – Omiš.