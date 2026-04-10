Miljanić iz Splita: "Naši su djedovi na današnji dan pokušali stvoriti nezavisnu državu Hrvatsku. Oni nisu uspjeli, mi jesmo..."

U Splitu je u petak obilježena 35. obljetnica osnutka IX. bojne HOS-a. Program je započeo svetom misom u crkvi sv. Ante na Poljudu, a nastavljen je kod spomenika IX. bojne HOS-a u Ulici Ruđera Boškovića, gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće u čast poginulim i preminulim pripadnicima postrojbe.

Uoči obljetnice Udruga IX. bojne HOS-a obratila se javnosti pozivom građanima da se pridruže obilježavanju godišnjice ustroja postrojbe. U objavi, koju je prenijela stranica HOS – Hrvatske obrambene snage, istaknuto je kako je riječ o prigodi da se "s dubokim pijetetom" oda počast svim poginulim i preminulim pripadnicima IX. bojne HOS-a, "koji su svojim životima ugradili temelje slobode koju danas živimo".

Počast odali predstavnici udruga i institucija

Obilježavanje je započelo misnim slavljem za poginule i umrle suborce, nakon čega su se okupljeni uputili prema spomeniku IX. bojne HOS-a. Ondje je održano svečano polaganje vijenaca i paljenje svijeća.

Nakon intoniranja hrvatske himne "Lijepa naša" i minute šutnje za poginule hrvatske branitelje, vijence su položili čelnici više braniteljskih udruga. Počast su odali i predstavnici Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstva obrane Republike Hrvatske te Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na obilježavanju su sudjelovale i udovice poginulih branitelja, Klub navijača Torcida, izaslanstvo 4. gardijske brigade i HVIDRA-e Split, predstavnici petrinjske specijalne policije, Udruga veterana 115. brigade iz Imotskog, 142. brigada Drniš, Udruga veterana i dragovoljaca Domovinskog rata Splitsko-dalmatinske županije, HOS Ljubuški, HOS Novi Travnik, HOS Zadar, HOS Livno, predstavnici Hrvatske udruge branitelja iz Josipdola, Hrvatski suverenisti i brojni drugi.

Miljanić: "Mnogo mi znači današnji dan"

Uoči tradicionalnog okupljanja kod spomenika HOS-a na Splitu 3, Marko Miljanić dao je izjavu u kojoj je istaknuo važnost obilježavanja ove obljetnice.

"Mnogo mi znači današnji dan. Na današnji dan su naši djedovi i očevi pokušali stvoriti Hrvatsku, nezavisnu državu. Da su bile drukčije okolnosti, ne bi mi morali 1991. godine stvarati hrvatsku državu. Oni nisu uspjeli, mi smo uspjeli stvoriti nezavisnu državu Hrvatsku, na ponos hrvatskom narodu i budućim generacijama. Neka vječno živi nezavisna država Hrvatska, u vijeke vjekova", kazao je Miljanić.

Na skupu domoljubne pjesme, najavljeno i večernje obilježavanje

Podsjetimo, tijekom obilježavanja pjevale su se domoljubne pjesme, a među okupljenima su prevladavale pjesme Marka Perkovića Thompsona.

Organizatori su na skupu najavili i da će Torcida Mejaši večeras dodatno obilježiti ovaj datum.