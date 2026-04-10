I ove godine Splitom 3 orilo se "za dom spremni", pjevao se Thompson, spominjali su se novinari, Srbi, četnici i komunisti: "Ne mrzim nikoga, ali svoje ne dam i nikada neću dati"

U Splitu je u petak obilježena 35. obljetnica osnutka IX. bojne HOS-a. Program je započeo svetom misom u crkvi sv. Ante na Poljudu, a nastavljen je kod spomenika IX. bojne HOS-a u Ulici Ruđera Boškovića, gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće u čast poginulim i preminulim pripadnicima postrojbe.

Uoči obljetnice Udruga IX. bojne HOS-a obratila se javnosti i pozvala građane na obilježavanje godišnjice ustroja postrojbe. U objavi, koju je prenijela stranica HOS – Hrvatske obrambene snage, istaknuto je kako je riječ o prigodi da se "s dubokim pijetetom" oda počast svim poginulim i preminulim pripadnicima IX. bojne HOS-a, "koji su svojim životima ugradili temelje slobode koju danas živimo".

Misa, himna i minuta šutnje

Obilježavanje je započelo misnim slavljem za poginule i umrle suborce u crkvi sv. Ante na Poljudu. Nakon mise okupljeni su se uputili prema spomeniku IX. bojne HOS-a, gdje je održano svečano polaganje vijenaca i paljenje svijeća. Nakon intoniranja hrvatske himne "Lijepa naša" i minute šutnje za poginule hrvatske branitelje, vijence su položili čelnici više braniteljskih udruga. Uz njih su počast odali i predstavnici Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstva obrane RH i Ministarstva hrvatskih branitelja RH.

Na obilježavanju su bili i udovice poginulih branitelja, Klub navijača Torcida, izaslanstvo 4. gardijske brigade i HVIDRA-e Split, predstavnici petrinjske specijalne policije, Udruga veterana 115. brigade iz Imotskog, 142. brigada Drniš, Udruga veterana i dragovoljaca Domovinskog rata Splitsko-dalmatinske županije, HOS Ljubuški, HOS Novi Travnik, HOS Zadar, HOS Livno, predstavnici Hrvatske udruge branitelja iz Josipdola, Hrvatski suverenisti te brojni drugi.

Veći broj okupljenih uzvanika velikim je pljeskom zahvalio hrvatskoj policiji.

Ćuk: "Put naše postrojbe bio je težak i trnovit"

Okupljenima se obratio Miljenko Mićo Ćuk, ratni zapovjednik i predsjednik Udruge IX. bojne HOS-a, koji je zahvalio svima na dolasku i poručio kako se mora čuvati uspomena na vrijeme stvaranja hrvatske države i ratni put postrojbe.

"Hvala vam na dolasku i obilježavanju slavne IX. bojne HOS-a. Sve vas skupa pozdravljam. Moramo se prisjetiti vremena kada se stvarala Hrvatska. Put naše postrojbe bio je težak i trnovit. Četrdeset i šest života utkano je u naše slobode, toliko je ljudi poginulo iz naše postrojbe. Borili smo se u Škabrnji, Vukovaru, na dubrovačkom i imotskom području, sudionici smo gotovo svih operacija u Hrvatskoj. Težak je to bio put, ali je bio put pun ponosa i hrabrosti", rekao je Ćuk. U nastavku govora osvrnuo se i na današnje društvene i političke okolnosti, ustvrdivši da su pripadnici HOS-a i njihovi simpatizeri često na meti napada i osporavanja. Govorio je i o Marku Perkoviću Thompsonu, mladima i odnosu prema domoljubnim simbolima, pri čemu je iznio niz političkih poruka i kritika na račun medija, komunista i četnika.

"Ima nas, ima naše djece, ima mladih domoljuba, ima hrvatske budućnosti", poručio je, dodajući kako se, iznad svega, danas treba pokloniti onima koji nisu dočekali ovu obljetnicu.

"Njihova žrtva nije temelj prošlosti, ona je temelj naše sadašnjosti i budućnosti", zaključio je Ćuk. Po završetku njegova govora dio okupljenih uzvikivao je sporni ustaški pozdrav.

Miljanić: "HOS-ovci su mi pokazali da su najhrabriji i najbolji"

Na skupu je govorio i Marko Miljanić, ratni zapovjednik obrane Škabrnje, koji je kazao da je emotivno vezan uz IX. bojnu HOS-a još od 1991. godine te da je njihovu ulogu u obrani Škabrnje doživio izravno na terenu.

"Emotivno sam vezan za IX. bojnu HOS-a. HOS-ovci su mi 1991. godine pokazali da su najhrabriji i najbolji. Uvijek sam se divio njihovoj hrabrosti, junaštvu i poštenju. Nitko nikada nije vidio HOS-ovca da krade, uništava i radi nerede. Oni su samo obavljali ono što su morali", rekao je Miljanić. Govoreći o ratnim djelovanjima u Škabrnji, ustvrdio je da je IX. bojna HOS-a "krvavo branila Škabrnju", pri čemu je spominjao i sukobe s "belim orlovima". U nastavku se osvrnuo i na današnje političke okolnosti, tvrdeći da svake godine zbog dolaska u Split na ovaj datum dobiva kaznenu prijavu, a govorio je i o položaju branitelja u društvu.

"Ja sam krvavo platio Domovinski rat, ali se ne bojim, sve sam dao na oltar domovine. Ja ne mrzim nikoga, ali svoje ne dam i nikada neću dati", poručio je Miljanić. I nakon njegova obraćanja među dijelom okupljenih čuli su se povici spornog ustaškog pozdrava.

Domoljubne pjesme obilježile okupljanje

Tijekom obilježavanja pjevale su se domoljubne pjesme, a među okupljenima su prevladavale pjesme Marka Perkovića Thompsona.

Organizatori su na skupu najavili i da će Torcida Mejaši večeras dodatno obilježiti ovaj datum.