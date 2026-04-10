Skejo na skupu HOS-a u Splitu: "Još smo spremni dati obol ako to bude trebalo za Hrvatsku"

U Splitu je u petak obilježena 35. obljetnica osnutka IX. bojne HOS-a. Program je započeo svetom misom u crkvi sv. Ante na Poljudu, a nastavljen je kod spomenika IX. bojne HOS-a u Ulici Ruđera Boškovića, gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće u čast poginulim i preminulim pripadnicima postrojbe.

Uoči obljetnice Udruga IX. bojne HOS-a obratila se javnosti i pozvala građane na obilježavanje godišnjice ustroja postrojbe. U objavi, koju je prenijela stranica HOS – Hrvatske obrambene snage, istaknuto je kako je riječ o prigodi da se "s dubokim pijetetom" oda počast svim poginulim i preminulim pripadnicima IX. bojne HOS-a, "koji su svojim životima ugradili temelje slobode koju danas živimo".

Brojna izaslanstva i udruge na obilježavanju

Na obilježavanju su bili i udovice poginulih branitelja, Klub navijača Torcida, izaslanstvo 4. gardijske brigade i HVIDRA-e Split, predstavnici petrinjske specijalne policije, Udruga veterana 115. brigade iz Imotskog, 142. brigada Drniš, Udruga veterana i dragovoljaca Domovinskog rata Splitsko-dalmatinske županije, HOS Ljubuški, HOS Novi Travnik, HOS Zadar, HOS Livno, predstavnici Hrvatske udruge branitelja iz Josipdola, Hrvatski suverenisti te brojni drugi.

Obilježavanje je započelo misnim slavljem za poginule i umrle suborce u crkvi sv. Ante na Poljudu. Nakon mise okupljeni su se uputili prema spomeniku IX. bojne HOS-a, gdje je održano svečano polaganje vijenaca i paljenje svijeća.

Nakon intoniranja hrvatske himne "Lijepa naša" i minute šutnje za poginule hrvatske branitelje, vijence su položili čelnici više braniteljskih udruga. Uz njih su počast odali i predstavnici Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstva obrane RH i Ministarstva hrvatskih branitelja RH.

Skejo: "Mi smo agresora pobijedili"

Marko Skejo, nekadašnji zapovjednik IX. bojne HOS-a "Rafael Boban", osvrnuo se uoči početka tradicionalnog događaja na značenje ove obljetnice i na položaj branitelja danas.

"Ovaj danas za nas znači povijest i pobjedu. Mi smo agresora pobijedili. IX. bojna HOS-a uvijek je bila uz rame svim brigadama i to je dokazala na bojištu. Ondje gdje drugi nisu htjeli, IX. bojna je htjela i išla je. Braniteljima se nije dalo onoliko koliko se trebalo, određeni dio branitelja je zakinut, a ovi koji nam dijele lekcije su bili debelo u foteljama dok su se vodile bitke i dok su ratnici krvarili. Nažalost, puno branitelja je umrlo poslje rata iz ovih ili onih razloga. Tužan sam kada vidim kako se odnose prema braniteljima, a ja sam najosjetljivi na roditelje poginulih branitelja. Kada gledam majke i roditelje koji su izgubili svoje sinove, kada me gledaju u oči, zanijemim od tuge, njihov je sin trebao biti ovdje postrojen, a on je već davno u grobu. HOS na razini države je legitiman, neka nitko ne zaboravi, neka zapamte, ako šutimo, još smo spremni dati obol, ako bude trebalo to dati za Hrvatsku", kazao nam je Skejo.

Domoljubne pjesme obilježile okupljanje

Podsjetimo, tijekom obilježavanja pjevale su se domoljubne pjesme, a među okupljenima su prevladavale pjesme Marka Perkovića Thompsona.

Organizatori su na skupu najavili i da će Torcida Mejaši večeras dodatno obilježiti ovaj datum.