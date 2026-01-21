Marijana Puljak o uhićenju članice Centra: "Istraga je u tijeku. Viktorija Knežević i dalje je članica Centra"

Jutros je uhićena bivša saborska zastupnica Centra Viktorija Knežević, a o svemu se oglasila Marijana Puljak, predsjednica stranke Centar.

"U ovom trenutku raspolažemo samo informacijama koje smo vidjeli u medijima, da je u tijeku istraga Ureda europskog tužitelja. Stranka Centar podržava rad nadležnih institucija da se istraže sve okolnosti i činjenice ovog slučaja. Istodobno moram naglasit da podržavamo i pravo svakog pojedinca, svake osobe da se smatra nevinom dok se ne dokaže krivnja u pravomoćnom sudskom postupku. Isto tako vjerujemo da će Viktorija Knežević imati priliku objasniti istražiteljima okolnosti i sve činjenice ovog događaja.

Kako neslužbeno doznajemo, radi se o aktivnostima koje su se događale 2018. i 2019. godine. To je bilo razdoblje kada Viktorija Knežević nije bila aktivna ni u stranci ni politički. Zaista vjerujemo da će imati priliku pred istražiteljima objasniti sve okolnosti ovog događaja. Kako će stranačka tijela dalje postupati vidjet ćemo kad budemo imali više konkretnih i službenih informacija o ovome. Tada će stranačka tijela odlučiti o sudbini Viktorije Knežević", kazala je Puljak te dodala je "Viktorija Knežević i dalje je članica Centra".

Kaže da će HDZ ovu situaciju iskoristiti da pokaže ljudima da su svi političari isti.

"Vjerujem da će HDZ ovo iskorištavat. Svaki ovakav slučaj koriste za prikazat građanima - svi su oni isti, svi su političari isti. Ja ću upozoriti da je jedina politička organizacija na cijelom svijetu koja je osuđena za korupciju HDZ i da njihovi članovi zapravo koriste funkcije na koje se postavljaju da ostvare nekakvu privatnu korist. Ovo su aktivnosti prije nego je Viktorija Knežević postala članica stranke Centar. Nema niti jednog slučaja da je član Centra iskoristio poziciju na koju je odabran za neku privatnu korist", kaže za kraj Marijana Puljak.